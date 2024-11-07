Дизайнерка Світлана Бевза зворушливо звернулася до чоловіка, який отримав поранення на фронті (фото)

У серпні 2024 року Володимир Омелян отримав поранення на лінії фронту. Наразі він проходить реабілітацію.

Українська дизайнерка Світлана Бевза зворушливо звернулася до свого чоловіка, ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Сімейні фото модельєрка показала в Instagram.

Засновниця бренду Bevza наразі живе разом з дітьми в Лондоні. Її чоловік, який у серпні 2024 року отримав поранення на фронті, навідав рідних, провівши з ними кілька тижнів.

"Життя занадто коротке, принаймні проведіть його з високим хлопцем (не моя цитата). Нещодавно у мене були три неоціненні тижні, тому що мій чоловік нарешті зміг приїхати до Лондона і провести час з нами. Чорна краватка на кількох фотографіях для благодійної події. Він ледве взувся через нещодавнє поранення на полі бою", — зазначила Світлана Бевза.

Дизайнерка зізналася, що захоплюється своїм чоловіком.

"Його сила волі та хоробрість мене вражають. Після всього, що він пройшов, він залишається вірним своїм принципам, має гострий, рішучий погляд, і є люблячим батьком і чоловіком", — додала Бевза.

"Дякую, моя Любове", — відповів у коментарях Омелян.

Володимир Омелян

Наприкінці 2022 року пара відзначила річницю стосунків.

"10 років разом @volodymyr_omelyan і наче вчора познайомились. Я люблю тебе", — написала тоді Світлана Бевза.

Світлана Бевза та Володимир Омелян

24 серпня ворог вдарив по позиції батальйону Володимира Омеляна двома КАБами, про що колишній міністр повідомив у Facebook.

"Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік: від батьків, і від України. Попереду лікування і реабілітація", — написав тоді чоловік Світлани Бевзи.

Нагадаємо, Світлана Бевза познайомила доньку з Ліндою Євангелістою.

Також Фокус писав про появу Світлани Бевзи на Met Gala.