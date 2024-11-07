Дизайнер Светлана Бевза трогательно обратилась к мужу, который получил ранение на фронте (фото)

В августе 2024 года Владимир Омелян получил ранение на линии фронта. Сейчас он проходит реабилитацию.

Украинская дизайнер Светлана Бевза трогательно обратилась к своему мужу, экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Семейные фото модельер показала в Instagram.

Основательница бренда Bevza сейчас живет вместе с детьми в Лондоне. Ее муж, который в августе 2024 года получил ранение на фронте, навестил родных, проведя с ними несколько недель.

"Жизнь слишком коротка, по крайней мере проведите ее с высоким парнем (не моя цитата). Недавно у меня были три бесценные недели, потому что мой муж наконец смог приехать в Лондон и провести время с нами. Черный галстук на нескольких фотографиях для благотворительного мероприятия. Он едва обулся из-за недавнего ранения на поле боя", — отметила Светлана Бевза.

Дизайнер призналась, что восхищается своим мужем.

"Его сила воли и храбрость меня поражают. После всего, что он прошел, он остается верным своим принципам, имеет острый, решительный взгляд, и является любящим отцом и мужем", — добавила Бевза.

"Спасибо, моя Любовь", — ответил в комментариях Омелян.

Владимир Омелян

В конце 2022 года пара отметила годовщину отношений.

"10 лет вместе @volodymyr_omelyan и как будто вчера познакомились. Я люблю тебя", — написала тогда Светлана Бевза.

Светлана Бевза и Владимир Омелян

24 августа враг ударил по позиции батальона Владимира Омеляна двумя КАБами, о чем бывший министр сообщил в Facebook.

"На этот раз мне повезло: перебита кость, более 10 осколков в теле, но жив. Буду иметь теперь два дня рождения в год: от родителей, и от Украины. Впереди лечение и реабилитация", — написал тогда муж Светланы Бевзы.

Напомним, Светлана Бевза познакомила дочь с Линдой Евангелистой.

Также Фокус писал о появлении Светланы Бевзы на Met Gala.