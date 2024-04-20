Мей Маск підкорила романтичним аутфітом від українського дизайнера (фото)

Відомо, що вартість сукні від українського дизайнера становить 350 євро.

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На світському заході письменниця і модель Мей Маск підкорила всіх присутніх романтичним образом-аутфітом, в основі якого — шифонова сукня українського дизайну. Про це повідомило видання insider.ua.

На фешн-заході, організованому модельєром Брендоном Максвеллом, 76-річна мати Ілона Маска була вдягнута у чарівну квіткову сукню з акцентом на талії за допомогою невидимих зав’язок та напівпрозорими рукавами. Свій образ Мей Маск доповнила масивними сережками та перстнем.

Фото: Instagram

Світлинами у квітковому вбранні Маск поділилася у своїй соцмережі Instagram. Відомо, що вартість сукні становить 350 євро.

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