Мэй Маск покорила романтическим аутфитом от украинского дизайнера (фото)

Известно, что стоимость платья от украинского дизайнера составляет 350 евро.

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На светском мероприятии писательница и модель Мэй Маск покорила всех присутствующих романтическим образом-аутфитом, в основе которого — шифоновое платье украинского дизайна. Об этом сообщило издание insider.ua.

На фэшн-мероприятии, организованном модельером Брендоном Максвеллом, 76-летняя мать Илона Маска была одета в очаровательное цветочное платье с акцентом на талии с помощью невидимых завязок и полупрозрачными рукавами. Свой образ Мэй Маск дополнила массивными серьгами и кольцом.

Фото: Instagram

Фотографиями в цветочном наряде Маск поделилась в своей соцсети Instagram. Известно, что стоимость платья составляет 350 евро.

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