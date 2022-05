Мэй Маск появилась на вечеринке в роскошном платье от украинского дизайнера (фото, видео)

Мама Илона Маска не только надела платье на важное мероприятие, но и назвала имя его создательницы, а также призвала поддерживать Украину.

74-летняя модель и нутрициолог Мэй Маск ведет очень активную светскую жизнь и в своем возрасте буквально нарасхват. Не успела она сняться для Sports Illustrated в купальниках среди роскошной природы Белиза, как уже вскоре была замечена на вечеринке Most Powerful People in Media, организованной изданием The Hollywood Reporter в центре Манхэттена.

Для выхода в свет мама Илона Маска выбрала белое платье-миди с воланами на рукавах от украинского дизайнера Дарьи Донец из новой коллекции осень-зима 2022-23. Образ она дополнила белой сумкой Dior, сверкающими босоножками и украшениями Chopard.

На своей странице в соцсети Маск опубликовала письмо команды дизайнера, где рассказывается о том, что пришлось пережить талантливому модельеру, которая, передав наряд американке, таким образом поблагодарила ее за поддержку Украины в эти тяжелые времена:

"Дизайнер Дарья Донец убегала от войны с двумя спортивными костюмами и сочла нужным забрать коллекцию. Так что донести до вас этот образ было настоящим квестом, ведь в Киеве даже обычные люди боялись выходить на улицу. Наша команда отправила несколько штук в безопасное место на Западной Украине. Оттуда посылка отправилась в Литву, а из Литвы была отправлена в США. Сейчас дизайнер временно увезла своих маленьких детей в Лиссабон, но студия работает и мы верим, что скоро сможем вернуться. Огромное спасибо. Мы ценим вашу помощь. Каждое слово об Украине и наших сильных людях даже в нежном модном сообществе значит очень много!!! С наилучшими и теплыми пожеланиями из Украины", – гласит письмо команды дизайнера, которым поделилась миссис Маск. Она добавила, что не может представить себя в такой ситуации, и снова призвала мир поддержать Украину в ее борьбе за свое существование.

Что касается самого платья и его идеи, то, по словам Донец, оно называется "Ракушка", а на его создание ее вдохновила картина Сандро Ботичелли "Рождение Венеры".

"Я и подумать не могла сколь символична она окажется. Венера прекрасна и грустна, гонимая Богом Западного Ветра – Зефиром, который держит на руках богиню Флору и богиню Ору, желая как бы спрятать ее, накинув плащ. Но вместе они несут ее к берегу, чтобы новорожденная ступила на землю. Каждый из нас сейчас подобен Венере, и пусть ветер, который разносит нас по Миру, окажется попутным. Раковина, подарившая жизнь и символизирующая женское начало – это наш дом, который на всегда останется в сердце", – написала автор.

Донец не скрывала радости от того, что в ее платье одна из самых известных женщин планеты сверкала на таком престижном мероприятии. Более того, Мэй Маск озвучила имя того, кто создал ее наряд.

Вечеринка "Самые влиятельные люди в медиа" в этом году, организованная A+E Networks, была проведена в связи с публикацией 10-го списка THR из 35 наиболее медийных личностей Нью-Йорка и прошла впервые с 2019 года.

Напомним, Мэй Маск уже неоднократно выгуливала на публике наряды от украинских дизайнеров. Это не только стильные костюмы и пальто, но и вышитые платья. В частности, она очень любит бренд Kris Maran.