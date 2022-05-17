74-летняя мама Илона Маска снялась в купальниках для Sports Illustrated (фото)

Мэй Маск разбивает все возрастные стереотипы, не боясь экспериментировать и показывать изменения своего тела всему миру.

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74-летняя модель, нутрициолог и мать богатейшего человека мира Илона Маска Мэй Маск снялась в рекламе купальников для Sports Illustrated, выпуск которого был посвящен влиятельным женщинам мира, среди которых, кроме миссис Маск, Ким Кардашьян, Сиара и датская плюс-сайз-модель Юми Ну.

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Все они были сфотографированы в разных уголках мира – от Доминиканской Республики до Барбадоса, Белиза и Черногории. Мэй позировала фотографу Ю Цаю в Белизе, а локации выбирали самые разнообразные – от джунглей и лагун до пустынных островов.

Купальники, в которых позировала возрастная модель, отражали все краски Белиза. Стилисты использовали цветочные мотивы в южноамериканском стиле, драматические структурные элементы и смелые украшения. Мэй профессионально позирует, демонстрируя купальники, которые станут отличным выбором не только для пожилых женщин, но и для более молодых.

Мэй Маск стала самой возрастной моделью, которая попала на обложку глянца в 69 лет, однако это было не в последний раз, и позже миссис Маск продолжала украшать лучшие журналы мира. В свои 74 года она имеет две степени магистра и написала бестселлер "Женщина, у которой есть план: советы на всю жизнь, полную приключений, красоты и успеха". В книге она рассказала всему миру о своей необычной жизни.

В частности она подробно описывает трудности воспитания троих детей, в том числе миллиардера-предпринимателя Илона Маска, в качестве матери-одиночки. Ей даже приходилось работать на пяти работах одновременно, чтобы сводить концы с концами. Сейчас все ее дети, Тоска Маск, ресторатор Кимбал Маск и инженер Илон Маск, – успешны и известны на весь мир.

Напомним, миссис Маск питает особую любовь к украинским маркам одежды и с удовольствием носить не только стильные костюмы и пальто, но и вышиванки. В частности, она очень любит бренд Kris Maran. Кроме того, она с первых дней российской агрессии всячески поддерживает Украину и призывает весь мир помогать стране, противостоящей России.