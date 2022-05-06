Мэй Маск снова примерила вышиванку от украинского бренда

Мэй Маск сочетала вышиванку с рваными джинсами.

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74-летняя модель и нутрициолог Мэй Маск, являющаяся матерью основателя Tesla и Space X Илона Маска, снова продемонстрировала любовь к украинским брендам одежды. На своей странице в Facebook она опубликовала несколько фотографий, сделанных в Лос-Анджелесе.

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На снимках женщина позирует в белой блузке с черно-красной вышивкой от украинского бренда Kris Maran, а также в белом жакете от дизайнера Gasanova. Образ она дополнила стильными рваными джинсами и зелеными босоножками на толстой подошве.

Ранее миссис Маск уже демонстрировала стильную обновку от Kris Maran, представ в элегантном белоснежном платье с вышивкой.

В целом же Мэй активно поддерживает не только украинские бренды своим вниманием, но и Украину, которая противостоит российской агрессии. Она призывает мир помогать нашей стране, а также сама активно следит за происходящим. Незадолго до войны женщина приезжала в Киев, где представила свою книгу, а также дала интервью местным СМИ.

Напомним, в коллекции миссис Маск уже есть вышитое платье от Юлии Магдич. В белом наряде с синей вышивкой она появилась в Катаре, а также записала видео со словами поддержки украинцам. Кроме того, американка с удовольствием носит изделия и других украинских брендов, таких как the COAT by Katya Silchenko, Vorozhbyt&Zemskova, популяризируя талантливых дизайнеров на Западе.