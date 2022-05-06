Мей Маск знову приміряла вишиванку від українського бренду

Мей Маск поєднувала вишиванку з рваними джинсами.

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74-річна модель та нутриціологиня Мей Маск, яка є матір'ю засновника Tesla та Space X Ілона Маска, знову продемонструвала любов до українських брендів одягу. На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала кілька фотографій, зроблених у Лос-Анджелесі.

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На знімках жінка позує в білій блузі з чорно-червоною вишивкою від українського бренду Kris Maran, а також у білому жакеті від дизайнера Gasanova. Образ вона доповнила стильними рваними джинсами та зеленими босоніжками на товстій підошві.

Раніше місис Маск вже демонструвала стильну обновку від Kris Maran, представивши в елегантному білому платті з вишивкою.

Загалом Мей активно підтримує не лише українські бренди своєю увагою, а й Україну, яка протистоїть російській агресії. Вона закликає світ допомагати нашій країні, а також сама активно стежить за тим, що відбувається. Незадовго до війни жінка приїжджала до Києва, де презентувала свою книгу, а також дала інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Нагадаємо, в колекції місис Маск вже є вишита сукня від Юлії Магдич. У білому вбранні із синьою вишивкою вона з'явилася в Катарі, а також записала відео зі словами підтримки українцям. Крім того, американка із задоволенням носить вироби та інших українських брендів, таких як the COAT by Katya Silchenko, Vorozhbyt&Zemskova, популяризуючи талановитих дизайнерів на Заході.