74-річна мама Ілона Маска знялася в купальниках для Sports Illustrated (фото)

Мей Маск розбиває всі вікові стереотипи, не боячись експериментувати та показувати зміни свого тіла усьому світу.

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74-річна модель, нутриціологиня і мати найбагатшої людини світу Ілона Маска Мей Маск знялася в рекламі купальників для Sports Illustrated, випуск якого присвячений впливовим жінкам світу, серед яких, крім місис Маск, Кім Кардаш'ян, Сіара та данська плюс-сайз-модель Юмі Ну.

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Їх усіх сфотографували в різних куточках світу — від Домініканської Республіки до Барбадосу, Белізу та Чорногорії. Мей позувала фотографу Ю Цаю в Белізі, а локації обирали найрізноманітніші — від джунглів та лагун до безлюдних островів.

Купальники, в яких позувала вікова модель, відбивали всі фарби Беліза. Стилісти використовували квіткові мотиви в американському стилі, драматичні структурні елементи та сміливі прикраси. Мей професійно позує, демонструючи купальники, які стануть чудовим вибором не тільки для жінок похилого віку, але і для молодших.

Мей Маск стала найстаршою моделлю, яка потрапила на обкладинку глянцю у 69 років, проте це було не востаннє, і пізніше місис Маск продовжувала прикрашати найкращі журнали світу. У свої 74 роки вона має два ступені магістра і написала бестселер "Жінка, яка має план: поради на все життя, повне пригод, краси та успіху". В книзі вона розповіла всьому світу про своє незвичайне життя.

Зокрема вона докладно описує труднощі виховання трьох дітей, зокрема мільярдера-підприємця Ілона Маска як матір-одиначка. Їй навіть доводилося працювати на п'ятьох роботах одночасно, щоб зводити кінці з кінцями. Зараз усі її діти, Тоска Маск, ресторатор Кімбал Маск та інженер Ілон Маск, — успішні та відомі на весь світ.

Нагадаємо, місис Маск живить особливу любов до українських марок одягу та із задоволенням носити не лише стильні костюми та пальта, а й вишиванки. Зокрема, вона дуже любить бренд Kris Maran. Крім того, вона з перших днів російської агресії всіляко підтримує Україну і закликає весь світ допомагати країні, що протистоїть Росії.