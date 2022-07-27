Аманда Сейфрид снялась для Los Angeles Times в рубашке со следами помады от украинского бренда

Знаменитость примерила культовую вещь от дизайнера Елены Бурениной.

36-летняя американская актриса Аманда Сейфрид дала интервью авторитетному изданию Los Angeles Times, где рассказала, среди прочего, о своей новой роли в сериале "Выбывшая" (The Dropout), который вышел на сервисе Hulu. Для фотосессии, которая передовала беседе, знаменитость появилась в вещах из новой капсульной коллекции украинского бренда Elena Burenina.

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Так, особое внимание на черно-белых снимках привлекала белая рубашка со следом от помады на воротнике. Это – одна из знаковых вещей из коллекции бренда The Kiss, которая создавалась для шоу-рума на New York Fashion Week. На актрисе – короткая черная юбка и босоножки на платформе.

Снимал звезду известный фотограф Дэвин Ялкин.

Фото: Los Angeles Times/Devin Oktar Yalkin

По словам Бурениной, для съемки с Амандой вещи у украинского бренда попросила стилист Виолетта Малахова, работающая сейчас в США. Таким образом она решила поддержать отечественных дизайнеров.

Сериал "Выбывшая" основан на одноименном подкасте Ребекки Джарвис и имеет под собой реальную историю. Он рассказывает о взлете и падении Элизабет Холмс – самой молодой женщины-миллиардера в мире. В 19 лет она сновала стартап Theranos, который обещал совершить революцию в сфере здравоохранения и выпустить устройства для мгновенного анализа крови. Ей удалось собрать на разработку более 700 миллионов долларов, а инвесторы оценивали стартап в девять миллиардов долларов. Позже выяснилось, что обещания Theranos были лживыми, и Холмс обвинили в мошенничестве. В январе девушку признали виновной.

Роль Элизабет изначально должна была исполнить Кейт Маккиннон, но в феврале она выбила из сериала. И на ее место пришла Аманда. Для роли Сейфрид пришлось поработать над взглядом, сделав его пустым, баритоном, который у героини довольно жуткий, а также научиться танцевать и двигаться максимально неловко.

"Притворяться кем-то другим с другой манерой говорить, самовыражаться и даже ходить – это так захватывающе. Это просто чертовски весело", – призналась Аманда.

По словам актрисы, она была в восторге от работы, но не ожидала, что сериал станет настолько популярным.

Отметим, что зарубежные звезды все чаще появляются на мероприятиях в вещах от украинских дизайнеров. Например, в любви к мастерам из Украины замечена Мэй Маск, мать миллиардера и бизнесмена Илона Маска. Она с удовольствием носит вышитые платья, деловые костюмы и женственные пальто от ряда отечественных марок.

Супермодель Белла Хадид была замечена в ансамбле из коллекции осень-зима 2022 BEVZA, состоящем из короткого топа-конверта с длинными рукавами и черных свободных брюк из искусственной кожи.

Знаменитости также оценили головные уборы от Руслана Багинского. Кепи и панамы от него есть у Мадонны, Эмили Ратаковски, Пэрис Хилтон и многих других.