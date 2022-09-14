В Китае "отбелили" темнокожую Русалочку из диснеевского фильма

Искусственный интеллект сделал Ариэль белокожей с рыжими волосами.

Related video

Споры по поводу темнокожей русалочки из новой экранизации сказки про Ариэль от Walt Disney Studios не прекращаются с того момента, как компания показала тизер. Холли Бэйли, сыгравшая главную героиню, получила миллионы дизлайков от упрямых фанатов диснеевского мультсериала, огорченных тем, что темнокожая актриса исполнила роль русалочки.

Особенно отличились поклонники мультсериала из Китая. С помощью нейросети они заменили русалочку из тизера на белую девушку с рыжими волосами — такую, какой Ариэль была в оригинальном диснеевском мультфильме. Некоторые пользователи соцсетей встали на защиту актрисы, обвинив шутников в расизме, однако нашлись и те, кто поддержал идею и попросил сделать подобное со всем фильмом после его выхода.

Напомним, на днях тизер-трейлер фильма "Русалочка" от Disney оказался в центре скандала. Тизер новой картины, которую совсем скоро покажут на большом экране, собрал рекордный миллион дизлайков, количество которых в несколько раз превысило лайки.

Поклонники диснеевского мультфильма про Ариэль по-прежнему не могут смириться, что главную героиню сыграла темнокожая актриса и исполнительница R&B Холли Бэйли. Скандал продолжается с 2019 года, когда стало известно, что Холли получила роль русалочки.

Тех, кто не хочет видеть в роли Ариэль афроамериканку обвинили в расизме. В ответ упрямые фанаты отметили, что русалки это фантастические существа, так что понятие "расизм" к ним неприменимо, а героиня любимого мультфильма не может отличаться от рисованного прототипа, потому что все привыкли именно к классической Ариэль.

Как бы там ни было, фильм покажут в мае 2023 год. С того момента, как стало известно о том, что Холли Бэйли сыграет Ариэль, актриса стала частой гостьей красных дорожек и заручилась поддержкой Бейонсе. Насколько удачным будет новый спорный проект Disney, покажут кассовые сборы.