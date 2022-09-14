У Китаї "відбілили" темношкіру русалочку з діснеївського фільму

Штучний інтелект зробив Аріель білошкірою з рудим волоссям.

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Суперечки щодо темношкірої русалочки з нової екранізації казки про Аріель від Walt Disney Studios не припиняються відтоді, як компанія показала тизер. Геллі Бейлі, яка зіграла головну героїню, отримала мільйони дизлайків від упертих фанатів диснеївського мультсеріалу, засмучених тим, що темношкіра акторка виконала роль русалки.

Особливо відмітилися шанувальники мультсеріалу з Китаю. За допомогою нейромережі вони замінили русалочку з тизера на білу дівчину з рудим волоссям — таку, якою Аріель була в оригінальному мультфільмі діснея. Деякі користувачі соцмереж стали на захист акторки, звинувативши жартівників у расизмі, проте знайшлися і ті, хто підтримав ідею і попросив зробити подібне з усім фільмом після його виходу.

Нагадаємо, днями тизер-трейлер фільму "Русалочка" від Disney опинився у центрі скандалу. Тизер нової картини, яку дуже скоро покажуть на великому екрані, зібрав рекордний мільйон дизлайків, кількість яких у кілька разів перевищила лайки.

Шанувальники діснеївського мультфільму про Аріель, як і раніше, не можуть змиритися, що головну героїню зіграла темношкіра акторка та виконавиця R&B Геллі Бейлі. Скандал триває з 2019 року, коли стало відомо, що Геллі отримала роль русалочки.

Тих, хто не хоче бачити в ролі Аріель афроамериканку звинуватили у расизмі. У відповідь уперті фанати зазначили, що русалки це фантастичні істоти, тож поняття "расизм" до них не застосовується, а героїня улюбленого мультфільму не може відрізнятися від мальованого прототипу, бо всі звикли саме до класичної Аріель.

Як би там не було, фільм покажуть у травні 2023 року. Відтоді, як стало відомо про те, що Геллі Бейлі зіграє Аріель, акторка стала частою гостею червоних доріжок і заручилася підтримкою Бейонсе. Наскільки вдалим буде новий спірний проєкт Disney, покажуть касові збори.