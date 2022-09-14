Жиголо из Австралии рассказал о секретах своей работы

Сэмюэл Хантер признался, чем реальная жизнь секс-работника отличается от показанной в сериале "Американский жиголо"

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На экраны вышел сериал "Американский жиголо" с Джоном Бернталом в главной роли. И настоящий жиголо, Сэмюэл Хантер из Австралии, который сделал проституцию своим бизнесом , рассказал, что сериал довольно точен. Об этом пишет Daily Mail.

Хантер, работающий в эскорте, рассказывает, что зарабатывает по 10 тысяч долларов в неделю. Этим бизнесом он занялся два года назад. И за это время встречал женщин из разных слоев общества.

Самой юной его клиентке было 23 года, самой пожилой – 70 лет. Четверть из его клиенток были женаты.

Он сказал, что новое шоу "Американский жиголо" "довольно точно" показывает, насколько гламурным является его образ жизни.

[ + – ] Трейлер сериала "Американский жиголо"

Обычно Сэмюэль Хантер из Сиднея работает в дорогих отелях, а недавно он даже отправился на 10 дней в Пхукет, сопровождая свою клиентку в отпуске.

"Все именно так, как вы ожидаете, и с точностью до наоборот", — говорит Хантер. Сам он перепробовал множество специальностей: работал в секс-шопе, писал блоги для борделя, но жиголо решил стать, когда начал работать в благотворительной организации Touching Base, которая знакомила людей с ограниченными возможностями с секс-работниками.

[ + – ] Сэмюэль Хантер - австралийский жиголо [ + – ] Сэмюэль Хантер - австралийский жиголо

"Я стал задумываться, а получится ли у меня, но прошло уже два года, как я этим занимаюсь", — признается Хантер.

По его словам специфика работы в мужском эскорте отличается от женского эскорта. Женщины обычно встречаются с несколькими клиентами в день, мужчин – обычно на всю ночь.

Минимум – на два часа, по 600 долларов за час. Большинству его клиенток за сорок и это "завсегдатаи". Это обусловлено его внешностью – Сэмюэль Хантер, по его собственным словам, выглядит "взрослым и солидным".

В фильме 1980-го года "Американский жиголо", в котором главную роль исполнил Ричард Гир и его ремейке 2022 года с Джоном Бернталом, да и в других фильмах про альфонсов часто показано, что жиголо имеют дело с неприятными клиентками. Хантер говорит, что с ним такого не случалось.

[ + – ] Кадр из фильма 1980 года "Американский жиголо" Фото: Скриншот

Клиентки находят его через его сайт и обычно знают чего хотят. К тому же Хантер проверяет их по соцсетям. Его семья в курсе того, чем он занимается, маме он тоже рассказал. Он уверен, что мог бы завести параллельно обычные отношения, но пока не хочет.

"Мои клиентки получают лучшую версию меня. Они не хотят парня, который пьет по утрам кофе и пялится в телефон. И я тоже получаю лучшую версию их самих. Обычно они просто хотят развеятся", — резюмирует Хантер.

В Австралии законы о проституции различаются от штата к штату. Проституция сама по себе является законной, но многие виды деятельности, связанные с ней, такие как сутенерство и содержание публичных домов, незаконны.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, какой была работа стюардесс до того, как они объединились в профсоюзы и стали защищать свои права. Обычным делом были домогательства и откровенно сексистская реклама.