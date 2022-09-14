Жиголо з Австралії розповів про секрети своєї роботи

Семюел Хантер зізнався, чим реальне життя секс-працівника відрізняється від показаного в серіалі "Американський жиголо"

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На екрани вийшов серіал "Американський жиголо" із Джоном Бернталом у головній ролі. І справжній жиголо, Семюел Хантер з Австралії, який зробив проституцію своїм бізнесом, розповів, що серіал досить точний. Про це пише Daily Mail.

Хантер, який працює в ескорті, розповідає, що заробляє по 10 тисяч доларів на тиждень. Цим бізнесом він зайнявся два роки тому. І за цей час зустрічав жінок із різних верств суспільства.

Наймолодшій його клієнтці було 23 роки, найстаршій — 70 років. Чверть із його клієнток були одружені.

Він сказав, що нове шоу "Американське жиголо" "досить точно" показує, наскільки гламурним є його спосіб життя.

[ + – ] Трейлер серіалу "Американський жиголо"

Зазвичай Семюель Хантер із Сіднея працює у дорогих готелях, а нещодавно він навіть вирушив на 10 днів у Пхукет, супроводжуючи свою клієнтку у відпустці.

"Все саме так, як ви очікуєте, і з точністю навпаки", — говорить Хантер. Сам він перепробував безліч спеціальностей: працював у секс-шопі, писав блоги для борделю, але жиголо вирішив стати, коли почав працювати у благодійній організації Touching Base, яка знайомила людей з обмеженими можливостями із секс-працівниками.

[ + – ] Семюель Хантер — австралійський жиголо [ + – ] Семюель Хантер — австралійський жиголо

"Я почав замислюватися, а чи вийде у мене, але минуло вже два роки, як я цим займаюся", — зізнається Хантер.

За його словами, специфіка роботи в чоловічому ескорті відрізняється від жіночого ескорту. Жінки зазвичай зустрічаються з кількома клієнтами на день, чоловік — зазвичай на всю ніч.

Мінімум — на дві години, по 600 доларів за годину. Більшості його клієнток за сорок і це "завсідники". Це обумовлено його зовнішністю — Семюель Хантер, за його словами, виглядає "дорослим і солідним".

У фільмі 1980-го року "Американський жиголо", в якому головну роль виконав Річард Гір та його римейку 2022 року з Джоном Бернталом, та й в інших фільмах про альфонсів часто показано, що жиголо мають справу з неприємними клієнтками. Хантер каже, що з ним такого не траплялося.

[ + – ] Кадр із фільму 1980 року "Американський жиголо" Фото: Скриншот

Клієнтки знаходять його через його сайт і зазвичай знають, чого хочуть. До того ж Хантер перевіряє їх за соцмережами. Його сім'я в курсі того, чим він займається, мамі він також розповів. Він упевнений, що міг би завести паралельно звичайні стосунки, але поки не хоче.

"Мої клієнтки отримують найкращу версію мене. Вони не хочуть хлопця, який п'є вранці каву і зависає в телефоні. І я теж отримую найкращу версію їх самих. Зазвичай вони просто хочуть розвіятися", — резюмує Хантер.

В Австралії закони про проституцію відрізняються від штату до штату. Проституція сама по собі є законною, але багато видів діяльності, пов'язані з нею, такі як сутенерство та утримання будинків, незаконні.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, якою була робота стюардес до того, як вони об'єдналися у профспілки та стали захищати свої права. Звичайною справою були домагання та відверто сексистська реклама.