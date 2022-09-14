Самые честные. Четыре знака зодиака, которые абсолютно не умеют врать

При попытке соврать их выдадут телодвижения и потерянный взгляд.

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Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые вообще не умеют лгать. Об этом пишет УНИАН.

Лев

Представители этого знака зодиака не только не умеют врать, но и не переносят ложь других людей. Чаще особенность Львов проявляется при построении романтических отношений. Если партнер решит скрыть хотя бы малейшую деталь о себе – Львы покинут его.

Стрелец

Стрельцам важно, чтобы вокруг них всегда царила правда. Представители этого знака зодиака очень прямолинейны и не беспокоятся о том, что подумают другие люди. Это помогает им прямо выражать в глаза партнеру все, что они думают о нем.

Даже если Стрельцы захотят соврать, их выдадут глаза.

Козерог

Козерогам также не удастся удачно соврать, поскольку о лжи будет кричать их тело. Они будут заикаться, теряться в фактах и отводить взгляд в сторону.

Кстати, астрологи считают Козерогов одними из самых честных людей.

Дева

Именинники сентября и конца августа всегда выступают за правду и справедливость. Нравственные принципы Дев не позволят обманывать близких и родных людей. Представители этого знака зодиака уважают свою совесть и не способны на ложь.

Напомним, какие знаки зодиака легко могут изменить своему партнеру.

Также Фокус писал о гороскопе для всех знаков зодиака на 14 сентября 2022 года.