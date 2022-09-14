Найчесніші. Чотири знаки зодіаку, які взагалі не вміють брехати

При спробі збрехати їх видадуть рухи тіла та загублений погляд.

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Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які взагалі не вміють брехати. Про це пише УНІАН.

Лев

Представники цього знаку зодіаку не тільки не вміють брехати, а й не переносять брехню від інших людей. Найчастіше особливість Левів проявляється під час побудови романтичних стосунків. Якщо партнер вирішить приховати хоча б найменшу деталь про себе — Леви покинуть його.

Стрілець

Стрільцям важливо, або навколо них завжди панувала правда. Представники цього знаку зодіаку дуже прямолінійні та не турбуються про те, що подумають інші люди. Це допомагає їм прямо висловлювати в очі партнеру все, що вони думають про нього.

Навіть якщо Стрільці захочуть збрехати, їх видадуть очі.

Козеріг

Козерогам також не вдасться вдало збрехати, оскільки про брехню кричатиме їхнє тіло. Вони будуть запинатися, губитися у фактах та відводити погляд вбік.

До речі, астрологи вважають Козерогів одними з найчесніших людей.

Діва

Іменинники вересня та кінця серпня завжди виступають за правду та справедливість. Моральні принципи Дів не дозволять обманювати близьких та рідних людей. Представники цього знаку зодіаку шанують свою совість та не здатні на брехню.

Нагадаємо, які знаки зодіаку легко можуть зрадити своєму партнеру.

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