Кто унаследует роскошное свадебное платье Елизаветы II

Королева вероятно оставила подробные инструкции о том, кому именно перейдет ее наследие.

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После смерти Елизаветы II 8 сентября 2022 многие задались вопросом, кому достанется ценное имущество королевы, которое включает роскошное свадебное платье и обручальное кольцо.

Как пишет Hellomagazine, если монарх завещала свадебное платье и помолвочные и обручальные кольца своей семье, они, скорее всего, перейдут к одному из ее правнуков, который еще не женился. Это не первый раз, когда королевские реликвии передаются членам семьи. Например, сын принцессы Дианы принц Уильям подарил сапфировое кольцо своей покойной матери своей жене, принцессе Уэльской.

[ + – ] Свадьба Елизаветы и принца Филиппа

Многие дети и внуки королевы во время своих свадебных церемоний сделали красивые жесты в знак уважения монарха. Так Зара Тиндалл вышла замуж за Майка Тиндалла в официальной шотландской резиденции Ее Величества Дворце Холируд и надела шелковое платье цвета слоновой кости, созданное Стюартом Парвином — одним из любимых кутюрье ее бабушки.

А принцесса Беатрис надела винтажное свадебное платье от Нормана Хартнелла, взятое на время у королевы, когда вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци в 2021 году, а также одолжила у монарха тиару королевы Марии с бриллиантовой бахромой, которую Елизаветы II и ее единственная дочь принцесса Анна надевали в дни своих свадеб.

Как известно, свадебное платье монарха несколько раз было представлено на различных выставках — в Кенсингтонском дворце "Век свадебных платьев королев 1840–1947", на летней выставке в Букингемском дворце, приуроченной к годовщине бриллиантовой свадьбы королевы, а также на выставке, организованная Royal Collection Trust, которая была посвящена жизни покойного принца Филиппа, потому вполне вероятно, что свадебный наряд Елизаветы II еще не один раз будет показан королевскими поклонниками.

Напомним, Елизавета II и принц Филипп объявила о своей помолвке в июле 1947 года. Принц подарил невесте кольцо с бриллиантами, которые ему перешли по наследству от матери. На украшении было выгравировано секретное послание.

Специально для свадебной церемонии принцессе Елизавете — в таком статусе была королева, когда выходила замуж за принца Филиппа, сшили атласное платье, расшитое жемчугом, серебряной нитью и хрустальными бусинами.

Фокус ранее писал о том, кому достанется коллекция драгоценностей Елизаветы II.