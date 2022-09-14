Хто успадкує розкішну весільну сукню Єлизавети II

Королева, ймовірно, залишила докладні інструкції про те, кому саме перейде її спадщина.

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Після смерті Єлизавети II 8 вересня 2022 року багато хто задумався, кому дістанеться цінне майно королеви, яке включає розкішну весільну сукню та обручку.

Як пише Hellomagazine, якщо монархиня заповідала весільну сукню та обручки своїй родині, вони, найімовірніше, перейдуть до одного з її правнуків, який ще не одружився. Це не вперше, коли королівські реліквії передаються членам сім'ї. Наприклад, син принцеси Діани принц Вільям подарував сапфірове кільце своєї покійної матері своїй дружині, принцесі Уельській.

[ + – ] Весілля Єлизавети та принца Філіпаині

Багато дітей та онуків королеви під час своїх весільних церемоній зробили красиві жести на знак пошани монархині. Так Зара Тіндалл вийшла заміж за Майка Тіндалла в офіційній шотландській резиденції Її Величності Палаці Голіруд і вдягла шовкову сукню кольору слонової кістки, створену Стюартом Парвіном — одним із найулюбленіших кутюр'є її бабусі.

А принцеса Беатріс одягла вінтажну весільну сукню від Нормана Хартнелла, взяту на якийсь час у королеви, коли вийшла заміж за Едоардо Мапеллі Моцці у 2021 році, а також позичила у монархині тіару королеви Марії з діамантовою бахромою, яку Єлизавета ІІ і її єдина донька Анна одягали у дні своїх весіль.

Як відомо, весільну сукню монархині кілька разів представляли на різних виставках — у Кенсінгтонському палаці "Століття весільних суконь королів 1840–1947", на літній виставці в Букінгемському палаці, приуроченій до річниці діамантового весілля королеви, а також на виставці, яка була присвячена життю покійного принца Філіпа, тому цілком імовірно, що весільне вбрання Єлизавети II ще неодноразово покажуть королівським шанувальникам.

Нагадаємо, Єлизавета II і принц Філіп оголосили про свої заручини у липні 1947 року. Принц подарував нареченій обручку з діамантами, які йому перейшли у спадок від матері. На прикрасі вигравірувано секретне послання.

Спеціально для весільної церемонії принцесі Єлизаветі — у такому статусі була королева, коли виходила заміж за принца Філіпа — пошили атласну сукню, розшиту перлами, срібною ниткою та кришталевими бусинами.

Фокус раніше писав про те, кому дістанеться колекція коштовностей Єлизавети ІІ.