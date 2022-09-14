Утепляемся красиво: самые актуальные вещи на сентябрь

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Начало осени — хорошее время, чтобы начать утепляться, обновлять гардероб и экспериментировать с образами. Вот небольшой список вещей, которые уже носят будут носят мировые фешн-иконы. Уверены, подборка пригодится и тебе.

Классический костюм в теплых осенних оттенках. Носить, как комплектом, так и сочетая с другими вещами в гардеробе (джинсы, свитер). Кстати, осенью можно использовать знаменитый прием Ив Сен Лорана — гольф под жакет.

Теплый свитер крупной вязки — универсальная вещь. Можно не только надеть, когда прохладно, но и стильно повязать вместо шарфа на рубашку, косуху, пальто или тренч.

Удобная пара обуви. Среди актуальных моделей: казаки, челси (как на платформе, так и без), мартинсы и высокие сапожки на шнуровке. Массивная обувь красиво сочетается, как с повседневными, так и с нарядными нарядами, балансируя силуэт.

Напомним, ранее мы писали о том, какие куртки будут актуальны этой осенью. В тренде бомберы, ветровки, кожаные косухи, а также анораки.