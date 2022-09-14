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Стиль жизни

Утепляемся красиво: самые актуальные вещи на сентябрь

теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень
Фото: Getty Images
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Начало осени — хорошее время, чтобы начать утепляться, обновлять гардероб и экспериментировать с образами. Вот небольшой список вещей, которые уже носят будут носят мировые фешн-иконы. Уверены, подборка пригодится и тебе.

Классический костюм в теплых осенних оттенках. Носить, как комплектом, так и сочетая с другими вещами в гардеробе (джинсы, свитер). Кстати, осенью можно использовать знаменитый прием Ив Сен Лорана — гольф под жакет.

теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень
теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень
теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень
теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень
теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень
теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень
теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень
теплые вещи, тренды сезона, тренды осени 2022, тренды осень

Теплый свитер крупной вязки — универсальная вещь. Можно не только надеть, когда прохладно, но и стильно повязать вместо шарфа на рубашку, косуху, пальто или тренч.

Удобная пара обуви. Среди актуальных моделей: казаки, челси (как на платформе, так и без), мартинсы и высокие сапожки на шнуровке. Массивная обувь красиво сочетается, как с повседневными, так и с нарядными нарядами, балансируя силуэт.

Напомним, ранее мы писали о том, какие куртки будут актуальны этой осенью. В тренде бомберы, ветровки, кожаные косухи, а также анораки.