Утеплюємося красиво: найактуальніші речі на вересень

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Початок осені — гарний час, щоб почати утеплюватися, оновлювати гардероб та експериментувати з образами. Ось невеликий список речей, які вже носять чи носитимуть світові фешн-ікони. Впевнені, добірка стане у пригоді й тобі.

Класичний костюм у теплих осінніх відтінках. Носити як комплект, так і поєднуючи з іншими речами в гардеробі (джинси, светр). До речі, восени можна використати знаменитий прийом Ів Сен Лорана — гольф під жакет.

Теплий светр великої в'язки — універсальна річ. Можна не тільки одягнути, коли прохолодно, а й стильно пов'язати замість шарфа на сорочку, косуху, пальто чи тренч.

Зручна пара взуття. Серед актуальних моделей: козаки, челсі (як на платформі, так і без), мартінси та високі чобітки на шнурівці. Масивне взуття красиво поєднується, як із повсякденними, так і з нарядними вбраннями, балансуючи силует.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які куртки будуть актуальні цієї осені. У тренді бомбери, вітрівки, шкіряні косухи, а також анораки.