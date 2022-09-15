Звезда "Траснформеров" Джош Дюамель женился на королеве красоты

Быший муж певицы Ферги женился на Мисс США 2014 Одре Мари

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Актер и модель Джош Дюамель женился во второй раз. Его избранницей стала королева красоты Одра Мари, которая в 2014 году стала мисс США. Об этом пишет Vogue Australia

Джош Дюамель, звезда фильмов про трансформеров и бывший муж певицы Ферги, участницы группы The Black Eyed Peas, женился во второй раз.

Его избранницей стала королева красоты Одра Мари, Мисс США 2014 года и участница конкурса Мисс Мира 2016 года, на котором она заняла шестое место.

[ + – ] Свадьба Джоша Дюамеля и Одры Мари Фото: Instagram audramari

Пара познакомилась еще в 2019 году, вскоре после того, как Джош Дюамель расстался с Ферги. Познакомил их общий друг на вечеринке в Лос-Анджелесе, зная. Что они оба родом из Северной Дакоты.

Мари и Джош обручились еще в январе, причем Дюамель сделал ей предложение, спрятав послание в бутылке на берегу океана.

"Мы отдыхали на острове Литтл-Палм на мой день рождения 8 января этого года и отправились на прогулку по пляжу на закате. Бутылку вынесло на берег, и Джош достал ее, вытряхнул послание. В нем говорилось: "Ты выйдешь за меня замуж, Одра Дайан Мари?", — вспоминает невеста. Одра и Джош расплакались, но она, конечно, сказала "да".

[ + – ] Свадьба Джоша Дюамеля и Одры Мари

Джош Дюамель и Одра Мари поженились в городе Фарго, Северная Дакота. Причем в той же церкви, где крестили в детстве невесту.

Вечеринка прошла в пивоварне Drekker Brewing Company.

Правда свадьба чуть не сорвалась из-за того, что жених накануне сорвал спину, показывая "дикие танцевальные па" в автобусе для вечеринок на мальчишнике.

Бывшая королева красоты выбрала для свадьбы платье от австралийского дизайнера Лии да Глории: традиционного фасона – с пышной юбкой и корсетом.

[ + – ] Одра Мари Фото: Instagram audramari

Для своего первого танца Джош и Одра закружились под Buy Dirt Джордана Дэвиса.

А сам Джон спел со сцены классику американского рока — Carry On Wayward Son.

Напомним, ранее Фокус писал про самые роскошные свадьбы прошедшего лета. Ведь летом 2022 года, наконец, поженились Бритни Спирс и Сэм Асгари, а также состоялась самая долгожданная свадьба в мире шоу-бизнеса – Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обменялись свадебными клятвами.