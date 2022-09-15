Зірка "Трансформерів" Джош Демел одружився з королевою краси

Колишній чоловік співачки Фергі одружився з Міс США 2014 Одре Марі

Related video

Актор і модель Джош Демел одружився вдруге. Його обраницею стала королева краси Одра Марі, яка у 2014 році стала Міс США. Про це пише Vogue Australia.

Джош Демел, зірка фільмів про трансформерів та колишній чоловік співачки Фергі, учасниці гурту The Black Eyed Peas, одружився вдруге.

Його обраницею стала королева краси Одра Марі, Міс США 2014 року та учасниця конкурсу Міс Світу 2016 року, на якому вона посіла шосте місце.

[ + – ] Весілля Джоша Демела та Одри Марі Фото: Instagram audramari

Пара познайомилася ще у 2019 році, невдовзі після того, як Джош Демел розлучився з Фергі. Познайомив їхній спільний друг на вечірці в Лос-Анджелесі, знаючи. Що вони обоє родом із Північної Дакоти.

Марі та Джош побралися ще в січні, причому Демел зробив їй пропозицію, сховавши послання у пляшці на березі океану.

"Ми відпочивали на острові Літтл-Палм на мій день народження 8 січня цього року і вирушили на прогулянку пляжем на заході сонця. Пляшку винесло на берег, і Джош дістав її, витрусив послання. У ньому говорилося: "Ти вийдеш за мене заміж, Одра Даян Марі?" — згадує наречена. Одра і Джош розплакалися, але вона, звичайно, сказала "так".

[ + – ] Весілля Джоша Демела та Одри Марі

Джош Демел та Одра Марі одружилися у місті Фарго, Північна Дакота. Причому, у тій же церкві, де хрестили в дитинстві наречену.

Вечірка пройшла у броварні Drekker Brewing Company.

Щоправда, весілля мало не зірвалося через те, що наречений зірвав спину, показуючи "дикі танцювальні па" в автобусі для вечірок на парубоцькій вечірці.

Колишня королева краси вибрала для весілля сукню від австралійського дизайнера Лії та Глорії: традиційного фасону — з пишною спідницею та корсетом.

[ + – ] Одра Марі Фото: Instagram audramari

Для свого першого танцю Джош та Одра закружляли під Buy Dirt Джордана Девіса.

А сам Джон заспівав зі сцени класику американського року — Carry On Wayward Son.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найрозкішніші весілля минулого літа. Адже влітку 2022 року, нарешті, одружилися Брітні Спірс і Сем Асгарі, а також відбулося найдовше очікуване весілля у світі шоубізнесу — Дженніфер Лопес та Бен Аффлек обмінялися весільними клятвами.