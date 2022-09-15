Невероятно вкусно: рецепт капустных чебуреков от Лизы Глинской

Такие чебуреки получаются не менее аппетитными, чем привычные, сделанные из теста.

Related video

Все знают, что чебурек – это полукруглый пирожок из пресного теста с начинкой из фарша, лука, специй и небольшого количества воды, который обжаривается во фритюре. Однако вместо теста для приготовления этого вкусного изделия можно взять капусту. Как приготовить капустные чебуреки, подробно рассказала победительница второго сезона кулинарного шоу "МастарШеф" Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Капустные чебуреки

Ингредиенты:

Большая головка капусты – 1 шт;

Мясной фарш (телятина, говядина или свинина) – 500 гр;

Лук – 3 шт;

Холодная вода – 50 мл;

Яйца – 3 шт;

Соль и черный перец – по вкусу;

Подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

На капусте сделать надрезы, пустить в кипящую воду, постепенно отделяя капустные листья. Оставить их в кипящей воде на 2-3 минуты, чтобы листья стали мягкими.

Кочан, оставшийся с остатком капустных листьев, натереть на терке, добавить в полученную массу натертый лук, фарш, соль и перец по вкусу. Все перемешать. Фарш положить тонким слоем на одну сторону листьев, закрыть другой.

Яйца размешать. Перед тем, как жарить чебуреки, необходимо опустить их в яйца.

Обжарить чебуреки с обеих сторон на подсолнечном масле на разогретой сковороде. При жарке сковородку накрыть крышкой.

Напомним, как приготовить оригинальные чебуреки из теста.