Неймовірно смачно: рецепт капустяних чебуреків від Лізи Глінської
Такі чебуреки виходять не менш апетитними, ніж звичні, виготовлені з тіста.
Всі знають, що чебурек — це напівкруглий пиріжок із прісного тіста з начинкою з фаршу, цибулі, спецій та невеликої кількості води, що обсмажується у фритюрі. Проте замість тіста для приготування цього смачного виробу можна взяти капусту. Як приготувати капустяні чебуреки, розповіла переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастарШеф" Ліза Глінська на своїй сторінці в Instagram.
Капустяні чебуреки
Складові:
- Велика головка капусти — 1 шт.;
- М'ясний фарш (телятина, яловичина чи свинина) — 500 г;
- Цибуля — 3 шт.;
- Холодна вода — 50 мл;
- Яйця — 3 шт.;
- Сіль та чорний перець — до свого смаку;
- Соняшникова олія для смаження.
Спосіб приготування:
На капусті зробити надрізи, пустити в киплячу воду, поступово відокремлюючи капустяне листя. Залишити їх у киплячій воді на 2-3 хвилини, щоб листя стало м'яким.
Качан, що залишився із залишком капустяного листя, натерти на тертці, додати в отриману масу натерту цибулю, фарш, сіль і перець до свого смаку. Все перемішати. Фарш покласти тонким шаром на одну сторону листя, закрити іншою.
Яйця розмішати. Перед тим, як смажити чебуреки, необхідно опустити їх у яйця.
Обсмажити чебуреки з обох боків на олії на розігрітій сковороді. Під час смаження сковорідку накрити кришкою.