Неймовірно смачно: рецепт капустяних чебуреків від Лізи Глінської

Такі чебуреки виходять не менш апетитними, ніж звичні, виготовлені з тіста.

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Всі знають, що чебурек — це напівкруглий пиріжок із прісного тіста з начинкою з фаршу, цибулі, спецій та невеликої кількості води, що обсмажується у фритюрі. Проте замість тіста для приготування цього смачного виробу можна взяти капусту. Як приготувати капустяні чебуреки, розповіла переможниця другого сезону кулінарного шоу "МастарШеф" Ліза Глінська на своїй сторінці в Instagram.

Капустяні чебуреки

Складові:

Велика головка капусти — 1 шт.;

М'ясний фарш (телятина, яловичина чи свинина) — 500 г;

Цибуля — 3 шт.;

Холодна вода — 50 мл;

Яйця — 3 шт.;

Сіль та чорний перець — до свого смаку;

Соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

На капусті зробити надрізи, пустити в киплячу воду, поступово відокремлюючи капустяне листя. Залишити їх у киплячій воді на 2-3 хвилини, щоб листя стало м'яким.

Качан, що залишився із залишком капустяного листя, натерти на тертці, додати в отриману масу натерту цибулю, фарш, сіль і перець до свого смаку. Все перемішати. Фарш покласти тонким шаром на одну сторону листя, закрити іншою.

Яйця розмішати. Перед тим, як смажити чебуреки, необхідно опустити їх у яйця.

Обсмажити чебуреки з обох боків на олії на розігрітій сковороді. Під час смаження сковорідку накрити кришкою.

Як приготувати оригінальні чебуреки з тіста.