Глажка шнурков и личное сиденье для унитаза: странные требования короля Карла III

Король Карла III в его бытность принцем называли избалованным. С обретением наивысшего титула предпочтения и привычки Его Величества не изменились.

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После смерти королевы Елизаветы II на трон взошел ее 73-летний сын Чарльз, ставший королем Карлом III, и внимание к его персоне выросло в разы. Общественность интересуют привычки монарха, его предпочтения в еде и манера поведения с обслуживающим персоналом. По этому поводу Фокус вспомнили об информации касательно требований королевской особы, которая ранее уже просачивалась в СМИ.

Так, в документальном фильме 2015 года под названием "Служение членам королевской семьи: внутри фирмы" (Serving the Royals: Inside the Firm) Пол Баррелл, который был дворецким королевы Елизаветы II и принцессы Дианы, вот что рассказывал о тогда еще принце Чарльзе:

"Каждое утро его пижаму гладят, шнурки гладят утюгом, пробка в ванне должна находиться в определенном положении, а температура воды должна быть просто прохладной. При этом ванна должна быть наполнена только до половины. Каждое утро его слуги выдавливают на его зубную щетку 2,5 см зубной пасты".

Его слуги в Кларенс-Хаусе, где он жил со своей женой, королевой-консортом Камиллой, называли его "избалованным принцем" с 2003 года. По словам бывшего сотрудника короля Грэма Ньюбоулда, монарх привередлив во всем, и особенно это касается еды.

[ + – ] Король Карл III Фото: GQ

Его день традиционно начинался со здорового завтрака, в который входили домашний хлеб и разнообразные свежие фрукты и соки. Он настаивал на использовании подноса для подогрева, чтобы его сыр и печенье нагревались до определенной температуры. Если температура не соответствовала вкусу принца, он категорически отказывался есть.

"Куда бы принц ни отправился в мире, коробка с завтраком всегда с ним. У него есть шесть разных видов меда, несколько особых видов мюслей, его сухофрукты и домашний хлеб", – отметил Ньюбоулд.

Еще один конкретный запрос на завтрак был раскрыт бывшим королевским шеф-поваром Дарреном Макгрэди, который проработал у Виндзоров более 15 лет. Он объяснил, что Карлу III нравится следить за тем, чтобы королевская кладовая была хорошо снабжена "его собственными продуктами".

"Инструкция заключалась в том, чтобы положить на блюдо две сливы, поставить сок на поднос и отправить ему на завтрак. Я посылал две сливы, и он ел одну, а вторую возвращал обратно, после чего я отправлял ее обратно в банку до следующего раза. Однажды утром я подумал: "Хорошо, он ест только одну сливу на завтрак", поэтому я положил только одну сливу на блюдо и отправил ее в столовую. Вошел дежурный официант и сказал: "Можно Его Королевскому Высочеству две, пожалуйста? Так что мне приходилось посылать по две каждое утро", – вспоминает Макгрейди.

В книге "Дворцовые документы: внутри дома Виндзоров – правда и суматоха" ее автор Тина Браун открыла еще несколько подробностей о привередливом монархе. Она подробно описывает, как Чарльз якобы отправляет фургон с личными вещами в загородные дома своих друзей за день до своего приезда. Среди багажа – его ортопедическая кровать, сиденье для унитаза и туалетная бумага Kleenex Velvet. Браун также утверждает, что Чарльз привозит свои собственные пейзажи Шотландского высокогорья, чтобы украсить комнату, в которой остановился.

Напомним, король Карл III не сдержался и выругался на публике после того, как испачкался чернилами перьевой ручки во время заполнения гостевой книги.