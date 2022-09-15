Прасування шнурків та особисте сидіння для унітазу: дивні вимоги короля Карла III

Король Карла III, коли він був принцом, називали розпещеним. Зі здобуттям найвищого титулу переваги і звички Його Величності не змінилися.

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Після смерті королеви Єлизавети II на трон зійшов її 73-річний син Чарльз, який став королем Карлом III, і увага до його персони зросла в рази. Суспільність цікавлять звички монарха, його переваги в їжі та манера поведінки з обслуговуючим персоналом. З цього приводу Фокус згадав інформацію про вимоги королівської особи, яка раніше вже просочувалася в ЗМІ.

Так, у документальному фільмі 2015 року під назвою "Служіння членам королівської родини: усередині фірми" (Serving the Royals: Inside the Firm) Пол Баррелл, який був дворецьким королеви Єлизавети II та принцеси Діани, ось що розповідав про тоді ще принца Чарльза:

Щоранку його піжаму прасують, шнурки прасують праскою, пробка у ванні повинна знаходитися в певному положенні, а температура води повинна бути просто прохолодною. Водночас ванна повинна бути наповнена тільки до половини. Щоранку його слуги видавлюють на його зубну щітку 2,5 см зубної пасти".

Його слуги в Кларенс-Хаусі, де він жив зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою, називали його "розпещеним принцом" з 2003 року. За словами колишнього співробітника короля Грема Ньюбоулда, монарх вибагливий у всьому, і особливо це стосується їжі.

[ + – ] Король Карл III Фото: GQ

Його день традиційно починався зі здорового сніданку, до якого входили домашній хліб та різноманітні свіжі фрукти та соки. Він наполягав на використанні підноса для підігріву, щоб його сир та печиво нагрівалися до певної температури. Якщо температура не відповідала смаку принца, він категорично відмовлявся їсти.

"Куди б принц не вирушив у світі, коробка зі сніданком завжди з ним. Він має шість різних видів меду, кілька особливих видів мюслів, його сухофрукти та домашній хліб", — зазначив Ньюбоулд.

Ще один конкретний запит на сніданок розкрив колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, який пропрацював у Віндзорів понад 15 років. Він пояснив, що Карлові III подобається стежити за тим, щоб королівська комора була добре забезпечена "його власними продуктами".

"Інструкція полягала в тому, щоб покласти на блюдо дві сливи, поставити сік на тацю і відправити йому на сніданок. Я посилав дві сливи, і він їв одну, а другу повертав назад, після чого я відправляв її назад до наступного разу. Одного ранку я подумав: "Добре, він їсть тільки одну сливу на сніданок", тому я поклав тільки одну сливу на блюдо і відправив її в їдальню. Увійшов черговий офіціант і сказав: "Можна Його Королівській Високості дві, будь ласка?" Тож мені доводилося посилати по дві щоранку", — згадує Макгрейді.

У книзі "Палацові документи: усередині будинку Віндзорів — правда і метушня" її авторка Тіна Браун відкрила ще кілька подробиць про вибагливого монарха. Вона докладно описує, як Чарльз нібито відправляє фургон з особистими речами до заміських будинків своїх друзів за день до свого приїзду. Серед багажу — його ортопедичне ліжко, сидіння для унітаза та туалетний папір Kleenex Velvet. Браун також стверджує, що Чарльз привозить власні пейзажі Шотландського високогір'я, щоб прикрасити кімнату, в якій зупинився.

Нагадаємо, король Карл III не стримався і вилаявся на публіці після того, як забруднився чорнилом чорнильної ручки під час заповнення гостьової книги.