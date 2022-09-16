16 сентября 2022 года: праздники, события, запреты, приметы
Раньше в этот день старались сделать генеральную уборку дома — считалось, что это принесет благополучие.
Что случилось в этот день?
16 сентября православная церковь вспоминает мученицу Василису, мучеников Анфима и Домну.
Также в этот день отмечают Международный день охраны озонового слоя и Европейскую неделю мобильности.
Кроме того, 16 сентября — День работающих родителей.
Что нельзя делать 16 сентября?
► смотреть на себя в зеркало
► ходить в лес, особенно молодым девушкам
Народные поверья и приметы:
► считается, что в этот день нужно избавиться от старых и ненужных вещей — их лучше сжечь или раздать
► очень хорошо сегодня сделать генеральную уборку дома — это приведет к благополучию семьи
► если сегодня утром будет туман, то работы в поле пройдут легко и быстро
День ангела празднуют:
Иван, Петр, Василиса, Оника, Горгона, Виталиан, Домна, Ефим, Константин, Харитон
Кто родился 16 сентября?
1889 — Мерседес Йеллинек, девочка, в честь которой был назван автомобиль "Мерседес"
1925 — Би Би Кинг, американский гитарист, певец, автор песен, "король блюза"
1952 — Микки Рурк, американский киноактер, лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA ("Колония" и "Железный человек 2")
1956 — Дэвид Копперфильд, американский фокусник-иллюзионист
А также в этот день:
В современную астрономическую эпоху в этот день Солнце входит в созвездие Девы
1908 — Уильямом Дюрантом учреждена компания "General Motors"
1987 — подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. В 1994 год ООН провозгласила 16 сентября как Международный день охраны озонового слоя
1998 — выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари"