16 вересня 2022 року: свята, події, заборони, прикмети

Раніше цього дня намагалися зробити генеральне прибирання вдома — вважалося, що це принесе добробут.

Related video

Що сталося цього дня?

16 вересня православна церква згадує мученицю Василину, мучеників Анфима та Домну.

Також цього дня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару та Європейський тиждень мобільності.

Крім того, 16 вересня — День батьків, які працюють.

Що не можна робити 16 вересня?

► дивитися на себе у дзеркало

► ходити в ліс, особливо молодим дівчатам

Народні повір'я та прикмети:

► вважається, що цього дня потрібно позбутися старих і непотрібних речей — їх краще спалити чи роздати

► дуже добре сьогодні зробити генеральне прибирання вдома — це призведе до благополуччя сім'ї

► якщо сьогодні вранці буде туман, то роботи в полі пройдуть легко та швидко

День ангела святкують:

Іван, Петро, Василина, Оніка, Горгона, Віталіан, Домна, Юхим, Костянтин, Харитон

Хто народився 16 вересня?

1889 — Мерседес Єллінек, дівчинка, на честь якої названо автомобіль "Мерседес"

1925 — Бі Бі Кінг, американський гітарист, співак, автор пісень, "король блюзу"

1952 — Мікі Рурк, американський кіноактор, лауреат премій "Золотий глобус" та BAFTA ("Колонія" та "Залізна людина 2")

1956 — Девід Копперфільд, американський фокусник-ілюзіоніст

А також у цей день:

У сучасну астрономічну епоху цього дня Сонце входить до сузір'я Діви.

1908 — Вільямом Дюрантом заснована компанія "General Motors"

1987 — підписано Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. 1994 року ООН проголосила 16 вересня як Міжнародний день охорони озонового шару

1998 — вихід мюзиклу "Нотр-Дам де Парі"