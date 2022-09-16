Рассказ Стивена Кинга "Телефон мистера Харригана" экранизировали (видео)

Премьера хоррора запланирована на 5 октября.

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Еще одно произведение "короля ужасов" Стивена Кинга экранизировали. Речь идет о рассказе из сборника "Будет кровь" (If It Bleeds), который, благодаря Netflix, превратился в фильм "Телефон мистера Харригана". Трейлер картины уже появился на сайте стримингового сервиса.

Сюжет картины рассказывает о подростке Крейге, которого играет Джейден Мартелл. Над парнем издеваются сверстники в школе, и спасением для него становится дом пожилого миллиардера-затворника по имени мистер Харриган (Дональд Сазерленд). Он даже дает мистеру Харригану свой первый iPhone и помогает ему создать учетную запись под названием "пиратство".

Издевательства одноклассников настолько достали парня, что он хочет отомстить одному из них. В трейлере показано, как Крейг спрашивает своего старшего друга, как он справляется с людьми, пытающимися использовать его, на что мистер Харриган отвечает "резко".

Дружба подростка и старика обрывается со смертью последнего, и Крейг снова остается одинок. На похоронах он положил телефон в гроб покойника и потом начал оставлять ему голосовые сообщения. К его огромному удивлению, тот начинает звонить ему из загробного мира и помогает наказать всех, кто обижал подростка.

Сценарий к фильму написал Джон Ли Хэнкок, ставший по совместительству и режиссером картины, а продюсируют его компания Blumhouse и Райан Мерфи. Премьера фильма запланирована на 5 октября.

Ранее мы писали о том, что в Сети появился трейлер на сериал "Шантарам", который будет состоять из 12 серий.