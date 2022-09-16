Вышел первый трейлер сериала "Шантарам"

Сначала Apple TV+ покажет три серии, затем каждую пятницу будет выходить новый эпизод. Всего "Шантарам" состоит из 12 серий.

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Стримиговый сервис Apple TV+ представила трейлер драмы "Шантарам", основанной на одноименном романе-бестселлере австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса, главную роль в которой сыграл Чарли Ханнэм в главной роли, основанной на всемирно известном романе-бестселлере.

Сериал, состоящий из 12 эпизодов, дебютирует 14 октября 2022 года. Зрителям покажут три первых серии, после чего каждая новая будет выходить раз в неделю по пятницам до 16 декабря.

[ + – ] Первый постер сериала "Шантарам" Фото: Apple TV+

Описанные в сериале события происходят в 1980-ых годах. Главный герой драмы "Шантарам" – бывший писатель и грабитель Лин Форд, сбежавший из австралийской тюрьмы, где отбывал 19-илетний срок заключения. После некоторого времени, проведенного в Австралии и Новой Зеландии, по фальшивому паспорту на имя Линдсея Форда приезжает в Бомбей, чтобы скрыться здесь от преследования и неприятностей.

Здесь он быстро заводит друзей среди местных, и мать одного из его товарищей нарекает Лина именем Шантарам, что в переводе с маратхи означает "мирный человек" или "человек, которому Бог даровал мирную судьбу".

В Бомбее мужчина влюбляется в Карлу Сааранен, загадочную и интригующую женщину. Ему предстоит сделать выбор между любовью и его обязанностями человека, сотрудничающего с мафией. В сериале также снимаются Электра Килби, Фейссал Бацци, Шубхэм Сараф, Люк Паскуалино, Мэтью Джозеф, Дэвид Филд, Александр Сиддиг и многие другие.

Соавтором сценария вместе с Эриком Уорреном Сингером стал и исполнительный продюсер Стив Лайтфут. Режиссер сериала и его исполнительный продюсер – Бхарат Наллури является режиссером и исполнительным продюсером.

"Шантарам" снимают для Apple студии Paramount Television Studios и AC Studios Anonymous Content.

Напомним, недавно Netflix представил трейлер сериала "Уэнсдей", в котором рассказывается о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов. Одну из главных ролей в нем сыграла Кэтрин Зета-Джонс.