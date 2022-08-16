Кэтрин Зета-Джонс предстала в образе Мортиши Аддамс из нового сериала Netflix (фото)

Сериал расскажет историю дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов Уэнсдей.

52-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале "Уэнсдей" от Netflix, посвященном единственной дочери жуткого, но жизнерадостного семейства Адамс, а первые постеры будущего проекта уже опубликовал журнал Vanity Fair.

Экранизация этой истории принимала множество форм на протяжении многих лет: от телешоу эпохи 1960-х годов до высокобюджетных фильмов 1990-х годов, бродвейского мюзикла 2009 года и, совсем недавно, в виде двух оригинальных анимационных фильмов компьютерной графики. Однако именно новый проект с участием Зета-Джонс будет наиболее приближен к оригинальному дизайну карикатуриста Чарльза Аддамса, впервые появившемуся на страницах The New Yorker.

Кроме нее, в сериале снимаются Луис Гусман в роли отца семейства Гомеса, Дженна Ортега в роли Уэнсдей, а Исаак Ордоньес сыграет незадачливого сына Аддамсов Пагсли.

Фото: Vanity Fair

Режиссером сериала, как и заявлялось ранее, выступил Тим Бертон, который в свое время не хотел видеть в роли Гомеса никого другого, кроме Джонни Деппа. Он уже снял четыре из восьми эпизодов, чем помог сформировать общий вид проекта.

Художником по костюмам стала Коллин Этвуд, на счету которой четыре "Оскара" за работу в фильмах "Чикаго", "Мемуары гейши", "Алиса в стране чудес", "Фантастические твари и где они обитают".

Фото: Vanity Fair

Шоу является детищем создателей "Смоллвилля" Майлза Миллара и Альфреда Гофа, которые наняли Бертона, чтобы передать его искаженные чувства семье готических изгоев.

"Он хотел, чтобы силуэт больше походил на мультфильмы Чарльза Аддамса, где Гомес ниже Мортиши, а не на учтивую версию Рауля Джулии в фильмах", – говорит Гоф.

Фото: Vanity Fair

"Он также невероятно жизнерадостен и романтичен, и я думаю, что у него есть все те классические ингредиенты Гомеса, которые мы видели раньше, но он также привносит что-то совсем другое. Это то, что было очень важно для шоу – чтобы оно не было похоже на ремейк или перезагрузку. Это то, что живет в диаграмме Венна того, что произошло раньше, но это само по себе. Это не попытка быть фильмом или телешоу 60-х. Это было очень важно для нас и очень важно для Тима", – добавил Миллар. В сериале речь пойдет о загадочных убийствах, которые потрясают маленький городок, куда Уэнсдей приехала учиться в Академию Невермор, престижную школу-интернат для изгоев. Смерть и распад не тревожат ее. Они на самом деле успокаивают в то время, когда она учится жить самостоятельно.

Фото: Vanity Fair

Одно из отличий шоу от традиционных сказок о семейке Аддамс заключается в том, что Уэнсдей – больше не угрюмая маленькая девочка, а старшеклассница, все еще мрачная, но более независимая.

"Отношения, которые висят над сезоном, – это на самом деле отношения Уэнсдей с Мортишей. Как выйти из тени такой очаровательной матери, как Мортиша?" – пояснил Гоф.

Напомним, недавно Кэтрин Зета-Джонс показала своего сына-выпускника.