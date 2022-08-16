Кетрін Зета-Джонс постала в образі Мортіші Аддамс із нового серіалу Netflix (фото)

Серіал розповість історію дочки Мортіші та Гомеса Аддамсів Вензді.

52-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс зіграє Мортішу Аддамс у серіалі "Вендзі" від Netflix, присвяченому єдиній дочці жахливої, але життєрадісної родини Аддамс, а перші постери майбутнього проєкту вже опублікував журнал Vanity Fair.

Екранізація цієї історії набирала безліч форм протягом багатьох років: від телешоу епохи 1960-х років до високобюджетних фільмів 1990-х років, бродвейського мюзиклу 2009 року і зовсім нещодавно у вигляді двох оригінальних анімаційних фільмів комп'ютерної графіки. Однак саме новий проєкт за участю Зета-Джонс буде наближений до оригінального дизайну карикатуриста Чарльза Аддамса, який вперше з'явився на сторінках The New Yorker.

Окрім неї, у серіалі знімаються Луїс Гусман у ролі батька сімейства Гомеса, Дженна Ортега у ролі Вендзі, а Ісаак Ордоньєс зіграє невдаху сина Аддамсів Пагслі.

Фото: Vanity Fair

Режисером серіалу, як і заявлялося раніше, став Тім Бертон, який свого часу не хотів бачити у ролі Гомеса нікого іншого, окрім Джонні Деппа. Він уже зняв чотири з восьми епізодів, чим допоміг сформувати загальний вид проєкту.

Художницею з костюмів стала Коллін Етвуд, на рахунку якої чотири "Оскари" за роботу у фільмах "Чикаго", "Мемуари гейші", "Аліса в країні чудес", "Фантастичні тварюки і де вони живуть".

Фото: Vanity Fair

Шоу є дітищем творців "Смоллвілля" Майлза Міллара та Альфреда Гофа, які найняли Бертона, щоб передати його спотворені почуття сім'ї готичних ізгоїв.

"Він хотів, щоб силует більше був схожий на мультфільми Чарльза Аддамса, де Гомес нижче Мортіші, а не на поштиву версію Рауля Джулії у фільмах", — говорить Гоф.

Фото: Vanity Fair

"Він також неймовірно життєрадісний і романтичний, і я думаю, що він має всі ті класичні інгредієнти Гомеса, які ми бачили раніше, але він також привносить щось зовсім інше. Це те, що було дуже важливо для шоу — щоб воно не було схоже на ремейк або перезавантаження. Це те, що живе в діаграмі Венна того, що сталося раніше, але це саме собою. Це не спроба бути фільмом або телешоу 60-х. Це було дуже важливо для нас і дуже важливо для Тіма", — додав Міллар. У серіалі йтиметься про загадкові вбивства, які вражають маленьке містечко, куди Вендзі приїхала вчитися в Академію Невермор, престижну школу-інтернат для ізгоїв. Смерть і розпад не турбують її. Вони насправді заспокоюють у той час, коли вона вчиться жити самостійно.

Фото: Vanity Fair

Одна з відмінностей шоу від традиційних казок про сімейку Аддамс полягає в тому, що Вендзі — більше не сумна маленька дівчинка, а старшокласниця все ще похмура, але більш незалежна.

"Стосунки, які висять над сезоном, — це насправді стосунки Вендзі з Мортішем. Як вийти з тіні такої чарівної матері, як Мортіша?" — пояснив Гоф.

Нагадаємо, нещодавно Кетрін Зета-Джонс показала свого сина-випускника.