Вышел первый полноценный трейлер сериала "Уэнсдей" от Netflix

Премьера сериала состоится уже этой осенью.

Стриминговый сервис Netflix представил первый официальный трейлер будущего восьмисерийного сериала о жизни Уэнсдей, дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которая отправилась учиться в Академию Nevermore.

По сюжету, девочка будет пытаться совладать со своими экстрасенсорными способностями, постарается остановить волну жестоких убийств местных жителей и разгадать сверхъестественную тайну, которая повлияла на ее семью 25 лет назад. Параллельно со всем этим Уэнсдей решает свои подростковые проблемы.

Главную роль в сериале исполнила Дженна Ортега, известная зрителям своими работами в таких картинах как "Богатенький Риччи", "Последствия", "Девственница Джейн" и многих других.

Образ Мортиши Аддамс воплотила на экране британская актриса Кэтрин Зета-Джонс. Гомеса сыграл Луис Гусман, а Исаак Ордоньес предстал незадачливым сыном Аддамсов Пагсли.

Режиссером сериала, как и заявлялось ранее, выступил Тим Бертон. Он уже снял четыре из восьми эпизодов, чем помог сформировать общий вид проекта.

Художником по костюмам стала Коллин Этвуд, на счету которой четыре "Оскара" за работу в фильмах "Чикаго", "Мемуары гейши", "Алиса в стране чудес", "Фантастические твари и где они обитают".

Ранеее сообщалось, что Тим Бертон в образе главы семейства видел только Джонни Деппа и даже отказывался снимать сериал, если этот актер не будет привлечен, однако позже его все же переубедили взять на эту роль другого исполнителя в связи с тем, что Депп был "отменен" в Голливуде из-за распрей со своей бывшей женой Эмбер Херд, обвинившей его в домашнем насилии.

Напомним, ранее в Сети появились первые постеры сериала с изображением четырех членов семейства Аддамс.