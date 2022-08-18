Вийшов перший повноцінний трейлер серіалу "Венздей" від Netflix

Прем'єра серіалу відбудеться вже цієї осені.

Стримінговий сервіс Netflix представив перший офіційний трейлер майбутнього восьмисерійного серіалу про життя Венздей, дочки Мортисії та Гомеса Аддамсів, яка вирушила вчитися до Академії Nevermore.

За сюжетом, дівчинка намагатиметься впоратися зі своїми екстрасенсорними здібностями, намагатиметься зупинити хвилю жорстоких вбивств місцевих жителів і розгадати надприродну таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому. Паралельно з цим Венздей вирішує свої підліткові проблеми.

Головну роль у серіалі виконала Дженна Ортега, відома глядачам своїми роботами в таких картинах як "Багатенький Річі", "Наслідки", "Незаймана Джейн" та багатьох інших.

Образ Мортисії Аддамс втілила на екрані британська актриса Кетрін Зета-Джонс. Гомеса зіграв Луїс Гузман, а Ісаак Ордоньес став сином-невдахою Аддамсів Пагслі.

Режисером серіалу, як заявлялося раніше, виступив Тім Бертон. Він уже зняв чотири із восьми епізодів, чим допоміг сформувати загальний вигляд проєкту.

Художником по костюмах стала Коллін Етвуд, на рахунку якої чотири "Оскари" за роботу у фільмах "Чикаго", "Мемуари гейші", "Аліса в країні чудес", "Фантастичні звірі і де їх шукати".

Раніше повідомлялося, що Тім Бертон в образі глави сімейства бачив тільки Джонні Деппа і навіть відмовлявся знімати серіал, якщо цей актор не буде залучений, проте пізніше його все ж таки переконали взяти на цю роль іншого виконавця у зв'язку з тим, що Депп був "скасований в Голлівуді через чвари зі своєю колишньою дружиною Ембер Герд, яка звинуватила його в домашньому насильстві.

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилися перші постери серіалу із зображенням чотирьох членів сімейства Аддамс.