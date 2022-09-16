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Вийшов перший трейлер серіалу "Шантарам"

Чарлі Ханнем, Шантарам, серіал Шантарам
Фото: Скриншот | Чарлі Ханнем у ролі Шантарама

Спочатку Apple TV+ покаже три серії, потім щоп'ятниці виходитиме новий епізод. Усього "Шантарам" складається із 12 серій.

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Стрімиговий сервіс Apple TV+ представила трейлер драми "Шантарам", заснованої на однойменному романі-бестселлері австралійського письменника Грегорі Девіда Робертса, головну роль у якій Чарлі Ханнем виконав головну роль, заснованій на всесвітньо відомому романі-бестселлері.

Серіал, що складається із 12 епізодів, дебютує 14 жовтня 2022 року. Глядачам покажуть три перші серії, після чого кожна нова виходитиме раз на тиждень по п'ятницях до 16 грудня.

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Перший постер серіалу "Шантарам"
Фото: Apple TV+

Описані в серіалі події відбуваються у 1980-х роках. Головний герой драми "Шантарам" — колишній письменник і грабіжник Лін Форд, який втік із австралійської в'язниці, де відбував 19-річний термін ув'язнення. Після деякого часу, проведеного в Австралії та Новій Зеландії, за фальшивим паспортом на ім'я Ліндсея Форда приїжджає в Бомбей, щоб зникнути тут від переслідування та неприємностей.

Тут він швидко заводить друзів серед місцевих, і мати одного з його товаришів називає Ліна ім'ям Шантарам, що в перекладі з маратхи означає "мирна людина" або "людина, якій Бог дарував мирну долю".

У Бомбеї чоловік закохується в Карлу Сааранен, загадкову та інтригуючу жінку. Йому належить зробити вибір між любов'ю та його обов'язками людини, яка співпрацює з мафією. У серіалі також знімаються Електра Кілбі, Фейссал Бацці, Шубхем Сараф, Люк Паскуаліно, Метью Джозеф, Девід Філд, Олександр Сіддіг та багато інших.

Співавтором сценарію разом із Еріком Уорреном Сінгером став і виконавчий продюсер Стів Лайтфут. Режисер серіалу та його виконавчий продюсер — Бхарат Наллурі є режисером та виконавчим продюсером.

"Шантарам" знімають для Apple студії Paramount Television Studios та AC Studios Anonymous Content.

Нагадаємо, нещодавно Netflix представив трейлер серіалу "Венздей", у якому розповідається про дочку Мортіші та Гомеса Аддамсів. Одну з головних ролей у ньому зіграла Кетрін Зета-Джонс.