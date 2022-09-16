Розповідь Стівена Кінга "Телефон містера Гаррігана" екранізували (відео)

Прем'єру горору заплановано на 5 жовтня.

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Ще один твір "короля жахів" Стівена Кінга екранізували. Йдеться про розповідь зі збірки "Буде кров" (If It Bleeds), яка завдяки Netflix перетворилася на фільм "Телефон містера Гаррігана". Трейлер стрічки з'явився на сайті стримінгового сервісу.

Сюжет фільму розповідає про підлітка Крейга, якого грає Джейден Мартелл. Із хлопця знущаються однолітки в школі, і порятунком для нього стає будинок літнього мільярдера-затворника на ім'я містер Гарріган (Дональд Сазерленд). Він навіть дає містеру Гаррігану свій перший iPhone і допомагає йому створити обліковий запис під назвою "піратство".

Знущання однокласників настільки дістали хлопця, що він хоче помститися одному з них. У трейлері показано, як Крейг запитує свого старшого друга, як він справляється з людьми, які намагаються використати його, на що містер Гарріган відповідає "різко".

Дружба підлітка та старого обривається зі смертю останнього, і Крейг знову залишається самотнім. На похороні він поклав телефон у труну покійника йпотім почав залишати йому голосові повідомлення. На його величезний подив, той починає дзвонити йому з потойбіччя й допомагає покарати всіх, хто ображав підлітка.

Сценарій до фільму написав Джон Лі Генкок, який став за сумісництвом і режисером картини, а продюсують його компанія Blumhouse і Раян Мерфі. Прем'єру фільму заплановано на 5 жовтня.

Раніше ми писали про те, що в мережі з'явився трейлер на серіал "Шантарам", який складатиметься з 12 серій.