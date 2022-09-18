18 сентября 2022 года: что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня лучше всего провести день в кругу семьи или друзей, читать интересные книги и вязать веники из листьев березы

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Что случилось в этот день?

18 сентября православная церковь вспоминает пророка Захария и его супругу Елисавету, родителей Иоанна Предтечи

Всемирный день мониторинга качества воды

Что нельзя делать 18 сентября?

► пускать незнакомцев в дом

► носить грязную одежду

► делиться продуктами

Что нужно делать 18 сентября?

► вязать веники из листьев березы — считалось, что они помогают от лихорадки

► обмести дом березовым веником — это, согласно поверью, убережет дом от нечисти

► носить новое белье

Народные поверья и приметы:

► желтые листья на рябине — к морозной зиме

► козы прячутся в хлев — к дождю

► тонкая кожуха на луке — к теплой зиме

► сегодня удачный день для гадания и предсказания

День ангела празднуют:

Захар, Елизавета, Максим, Алексей, Александр, Федор, Раиса, Давид, Глеб

А также в этот день:

1793 — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия

1851 — вышел первый номер "Нью-Йорк таймс" ценою 2 цента

1918 — основан Одесский национальный политехнический университет

1922 — в Праге создан союз украинских студентов-эмигрантов