18 сентября 2022 года: что можно и нельзя делать в этот день
Сегодня лучше всего провести день в кругу семьи или друзей, читать интересные книги и вязать веники из листьев березы
Что случилось в этот день?
18 сентября православная церковь вспоминает пророка Захария и его супругу Елисавету, родителей Иоанна Предтечи
Всемирный день мониторинга качества воды
Что нельзя делать 18 сентября?
► пускать незнакомцев в дом
► носить грязную одежду
► делиться продуктами
Что нужно делать 18 сентября?
► вязать веники из листьев березы — считалось, что они помогают от лихорадки
► обмести дом березовым веником — это, согласно поверью, убережет дом от нечисти
► носить новое белье
Народные поверья и приметы:
► желтые листья на рябине — к морозной зиме
► козы прячутся в хлев — к дождю
► тонкая кожуха на луке — к теплой зиме
► сегодня удачный день для гадания и предсказания
День ангела празднуют:
Захар, Елизавета, Максим, Алексей, Александр, Федор, Раиса, Давид, Глеб
А также в этот день:
1793 — президент США Джордж Вашингтон заложил первый камень в основание Капитолия
1851 — вышел первый номер "Нью-Йорк таймс" ценою 2 цента
1918 — основан Одесский национальный политехнический университет
1922 — в Праге создан союз украинских студентов-эмигрантов