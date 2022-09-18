18 вересня 2022 року: що можна та не можна робити цього дня

Сьогодні найкраще провести день у колі сім'ї чи друзів, читати цікаві книги та в'язати віники з листя берези.

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Що сталося цього дня?

18 вересня православна церква згадує пророка Захарія та його дружину Єлисавету, батьків Іоанна Предтечі.

Всесвітній день моніторингу якості води.

Що не можна робити 18 вересня?

► пускати незнайомців у будинок

► носити брудний одяг

► ділитися продуктами

Що потрібно робити 18 вересня?

► в'язати віники з листя берези — вважалося, що вони допомагають від лихоманки

► обместити будинок березовим віником — це, згідно з повір'ям, вбереже будинок від нечисті

► носити нову білизну

Народні повір'я та прикмети:

► жовте листя на горобині — до морозної зими

► кози ховаються в хліві — до дощу

► тонка кожура на цибулі — до теплої зими

► сьогодні вдалий день для ворожіння та передбачення

День ангела святкують:

Захар, Єлизавета, Максим, Олексій, Олександр, Федір, Раїса, Давид, Гліб

А також у цей день:

1793 — президент США Джордж Вашингтон заклав перший камінь у основу Капітолію.

1851 — вийшов перший номер "Нью-Йорк таймс" ціною 2 центи

1918 — засновано Одеський національний політехнічний університет

1922 — у Празі створено спілку українських студентів-емігрантів