19 сентября 2022 года: Михайлово чудо - что категорически нельзя делать в этот день
Сегодня особенная дата для верующих, с глубокой древности до нас дошли поверья, помогающие прожить этот день с пользой и радостью. Современный мир также отмечает ряд праздников — профессиональных и просто смешных.
Что случилось в этот день?
19 сентября православная церковь чтит память одного из главных ангелов — Михаила. В народе этот праздник называют Михайлово чудо и отмечают в один и тот же день. Именно 19 сентября в IV веке жителю Иераполя явился архангел Михаил и рассказал, как излечить его немую дочку. Для этого ей нужно было напиться воды из источника. Все так и случилось, девочка заговорила и это было первое чудо, совершенное архангелом михаилом. Позже он спас от язычников христианский Храм, став одним из почитаемых и любимых архангелов.
Также 19 сентября свой профессиональный праздник отмечают фармацевты Украины.
В мире празднуют день сока и чистоты и даже день рождения смайлика
Что нельзя делать 19 сентября?
► работать
► переедать
► ругаться
► одалживать деньги
► мыть голову
Народные поверья и приметы:
► На Михайлово чудо надо принимать гостей, накрывать щедрый стол, веселиться и прощать старые обиды
► В этот день полагалось помогать нуждающимся — считалось, что тогда Михаил услышит и твои просьбы о помощи
► 19 сентября верили, что именно в этот день возможно любое чудо
► На Михаила строго-настрого нельзя работать — Бог накажет
► Раньше говорили: "Михаил заморозком землю прихватил"
День ангела празднуют:
Михаил, Макар, Кирилл, Дмитрий, Иван, Константин, Денис, Давид, Андрей и Всеволод
Кто родился 19 сентября?
1990 — Юлия Джима, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка
А также в этот день:
1648 — Французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления
1841 — построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель)
1864 — в США запатентованы откидные сиденья машин
1888 — в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков
1982 — Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети