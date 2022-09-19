19 сентября 2022 года: Михайлово чудо - что категорически нельзя делать в этот день

Сегодня особенная дата для верующих, с глубокой древности до нас дошли поверья, помогающие прожить этот день с пользой и радостью. Современный мир также отмечает ряд праздников — профессиональных и просто смешных.

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Что случилось в этот день?

19 сентября православная церковь чтит память одного из главных ангелов — Михаила. В народе этот праздник называют Михайлово чудо и отмечают в один и тот же день. Именно 19 сентября в IV веке жителю Иераполя явился архангел Михаил и рассказал, как излечить его немую дочку. Для этого ей нужно было напиться воды из источника. Все так и случилось, девочка заговорила и это было первое чудо, совершенное архангелом михаилом. Позже он спас от язычников христианский Храм, став одним из почитаемых и любимых архангелов.

Также 19 сентября свой профессиональный праздник отмечают фармацевты Украины.

В мире празднуют день сока и чистоты и даже день рождения смайлика

Что нельзя делать 19 сентября?

► работать

► переедать

► ругаться

► одалживать деньги

► мыть голову

Народные поверья и приметы:

► На Михайлово чудо надо принимать гостей, накрывать щедрый стол, веселиться и прощать старые обиды

► В этот день полагалось помогать нуждающимся — считалось, что тогда Михаил услышит и твои просьбы о помощи

► 19 сентября верили, что именно в этот день возможно любое чудо

► На Михаила строго-настрого нельзя работать — Бог накажет

► Раньше говорили: "Михаил заморозком землю прихватил"

День ангела празднуют:

Михаил, Макар, Кирилл, Дмитрий, Иван, Константин, Денис, Давид, Андрей и Всеволод

Кто родился 19 сентября?

1990 — Юлия Джима, украинская биатлонистка, олимпийская чемпионка

А также в этот день:

1648 — Французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления

1841 — построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель)

1864 — в США запатентованы откидные сиденья машин

1888 — в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков

1982 — Скотт Фалман предложил использовать смайлики в качестве способа выражения эмоций при общении в Сети