19 вересня 2022 року: Михайлове чудо — що категорично не можна робити цього дня

Сьогодні особлива дата для вірян, із давніх-давен до нас дійшли повір'я, які допомагають прожити цей день із користю й радістю. Сучасний світ також відзначає низку свят — професійних і просто смішних.

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Що сталося цього дня?

19 вересня православна церква вшановує пам'ять одного з головних ангелів — Михаїла. У народі це свято називають Михайлове чудо й відзначають у той самий день. Саме 19 вересня в IV столітті жителю Ієраполя явився архангел Михаїл і розповів, як вилікувати його німу доньку. Для цього їй треба було напитися води з джерела. Все так і сталося, дівчинка заговорила, і це було перше чудо, здійснене архангелом Михаїлом. Пізніше він урятував від язичників християнський Храм, ставши одним із шанованих і улюблених архангелів.

Також 19 вересня своє професійне свято відзначають фармацевти України.

У світі святкують день соку та чистоти й навіть день народження смайлика.

Що не можна робити 19 вересня?

► працювати

► переїдати

► сваритися

► позичати гроші

► мити голову

Народні повір'я та прикмети:

► На Михайлове чудо треба приймати гостей, накривати щедрий стіл, веселитися та пробачати старі образи

► У цей день потрібно було допомагати нужденним — вважалося, що тоді Михайло почує і твої прохання про допомогу

► 19 вересня вірили, що саме цього дня можливе будь-яке диво

► На Михайла суворо не можна працювати — Бог покарає

► Раніше казали: "Михайло заморозком землю прихопив"

День ангела святкують:

Михайло, Макар, Кирило, Дмитро, Іван, Костянтин, Денис, Давид, Андрій і Всеволод

Хто народився 19 вересня?

1990 — Юлія Джима, українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка

А також у цей день:

1648 — французький вчений Блез Паскаль довів існування атмосферного тиску

1841 — побудована перша міжнародна залізниця (Страсбург-Базель)

1864 — у США запатентовані відкидні сидіння машин

1888 — у Бельгії на курорті Спа пройшов перший в історії конкурс краси. Переможницею стала 18-річна креолка з Гваделупи Берта Сукаре, якій дісталася премія п'ять тисяч франків.

1982 — Скотт Фалман запропонував використовувати смайлики як спосіб вираження емоцій під час спілкування в мережі