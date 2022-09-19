Модель Ирина Шейк показала свои детские фото

Российская модель родилась в крохотном городке в Челябинской области

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Ирина Шейк опубликовала свои детские фото из семейного архива, подписав их "Встряхну стариной". Одна из самых известных российских моделей родилась в маленьком городе в Челябинской области и росла в бедности.

Ирина Шейк опубликовала несколько снимков из своего семейного архива. Модель редко рассказывает о своем детстве, но в редких интервью упоминала, что ее семья жила бедно, выживали они, как и большинство семей в 1990-е за счет огорода.

"Мы сами выращивали овощи и заготавливали их впрок. Зимой у нас был картофель, морковь и все самое необходимое, чтобы выжить", — рассказывала будущая модель.

Шейк родилась с семье учительницы музыки и шахтера в городке Еманжелинске в 50 км от Челябинска.

"Я из очень маленького поселка, это на самом деле так. Мы жили как на одной улице и все знали друг друга", — рассказала как-то модель в интервью NBC.

Ее отец умер в 2000-х от болезни легких, сама Ирина, как и ее старшая сестра Татьяна, после окончания школы поступила в Челябинский экономический колледж и начала изучать маркетинг.

Модельная карьера Ирины Шейк началась в 2004 году, когда она победила в конкурсе "Супермодель 2004". Именно там ее заметил агент Гия Джикидзе, который также открыл Наталью Водянову.

В 2005 году Ирина начинает работать в Европе, а после и в США. С 2007 года она снимается для ежегодного издания Sports Illustrated Swimsuit Edition. В том же году Шейк стала лицом итальянского бренда Intimissimi и представляла его до 2009 года. Позже она заключила контракт с модельным агентством IMG.

Далее был роман с Криштиану Роналду и Брэдли Купером, от которого супермодель родила дочь Лею.

Примечательно, но со своей свекровью, матерью Купера, Шейк, по слухам, не ладила. Та слишком часто вмешивалась в воспитание внучки.