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Стиль жизни

Модель Ирина Шейк показала свои детские фото

ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск
Фото: Getty Images | Ирина Шейк на Венецианском кинофестивале

Российская модель родилась в крохотном городке в Челябинской области

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Ирина Шейк опубликовала свои детские фото из семейного архива, подписав их "Встряхну стариной". Одна из самых известных российских моделей родилась в маленьком городе в Челябинской области и росла в бедности.

Ирина Шейк опубликовала несколько снимков из своего семейного архива. Модель редко рассказывает о своем детстве, но в редких интервью упоминала, что ее семья жила бедно, выживали они, как и большинство семей в 1990-е за счет огорода.

ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск Fullscreen
ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск Fullscreen
ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск Fullscreen
ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск Fullscreen
ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск
ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск
ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск
ирина шейк детство, ирина шейк, где родилась ирина шейк, еманжелинск

"Мы сами выращивали овощи и заготавливали их впрок. Зимой у нас был картофель, морковь и все самое необходимое, чтобы выжить", — рассказывала будущая модель.

Шейк родилась с семье учительницы музыки и шахтера в городке Еманжелинске в 50 км от Челябинска.

"Я из очень маленького поселка, это на самом деле так. Мы жили как на одной улице и все знали друг друга", — рассказала как-то модель в интервью NBC.

Ее отец умер в 2000-х от болезни легких, сама Ирина, как и ее старшая сестра Татьяна, после окончания школы поступила в Челябинский экономический колледж и начала изучать маркетинг.

Модельная карьера Ирины Шейк началась в 2004 году, когда она победила в конкурсе "Супермодель 2004". Именно там ее заметил агент Гия Джикидзе, который также открыл Наталью Водянову.

В 2005 году Ирина начинает работать в Европе, а после и в США. С 2007 года она снимается для ежегодного издания Sports Illustrated Swimsuit Edition. В том же году Шейк стала лицом итальянского бренда Intimissimi и представляла его до 2009 года. Позже она заключила контракт с модельным агентством IMG.

Далее был роман с Криштиану Роналду и Брэдли Купером, от которого супермодель родила дочь Лею.

Примечательно, но со своей свекровью, матерью Купера, Шейк, по слухам, не ладила. Та слишком часто вмешивалась в воспитание внучки.