Модель Ірина Шейк показала свої дитячі фото

Російська модель народилася в крихітному містечку Челябінської області.

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Ірина Шейк опублікувала свої дитячі фото із сімейного архіву, підписавши їх "Тряхну старовиною". Одна з найвідоміших російських моделей народилася в маленькому місті Челябінської області й росла в бідності.

Ірина Шейк опублікувала кілька знімків зі свого сімейного архіву. Модель рідко розповідає про своє дитинство, але в рідкісних інтерв'ю згадувала, що її родина жила бідно, виживали вони, як і більшість сімей у 1990-ті, за рахунок городу.

"Ми самі вирощували овочі та заготовляли їх. Узимку в нас була картопля, морква та все найнеобхідніше, щоб вижити", — розповідала майбутня модель.

Шейк народилася в родині вчительки музики та шахтаря в містечку Єманжелінську за 50 км від Челябінська.

"Я з дуже маленького селища, це насправді так. Ми жили, як на одній вулиці, і всі знали одне одного", — розповіла модель в інтерв'ю NBC.

Її батько помер у 2000-х від хвороби легень, сама Ірина, як і її старша сестра Тетяна, після закінчення школи вступила в Челябінський економічний коледж і почала вивчати маркетинг.

Модельна кар'єра Ірини Шейк розпочалася у 2004 році, коли вона перемогла в конкурсі "Супермодель 2004". Саме там її помітив агент Гія Джикідзе, який також відкрив Наталію Водянову.

2005 року Ірина починає працювати в Європі, а потім і в США. З 2007 вона знімається для щорічного видання Sports Illustrated Swimsuit Edition. У тому ж році Шейк стала обличчям італійського бренду Intimissimi та представляла його до 2009 року. Пізніше вона уклала контракт із модельним агентством IMG.

Далі був роман із Кріштіану Роналду та Бредлі Купером, від якого супермодель народила дочку Лею.

Примітно, але зі своєю свекрухою, матір'ю Купера, Шейк, із чуток, не ладнала. Та надто часто втручалася у виховання онуки.