С животными за границу. Как переехать в другую страну с собакой или котом

Как подготовить домашних любимцев к переезду, и каких правил стоит придерживаться, чтобы без проблем пересечь границу. Фокус изучил правила ввоза животных в Польшу, Германию, Францию, Великобританию и Норвегию.

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Переезд с домашними животными: когда заставила война

С начала полномасштабной войны в Украине миллионы людей вынужденно покинули свои дома, в том числе переехали в другие страны. Многие забрали с собой домашних животных, причем в первые месяцы тяжелых событий сделать это было довольно просто — европейские страны, готовые принять беженцев из Украины, временно сняли многие ограничения, упростив и так тяжелую жизнь тех, кто спасается от войны.

С течением войны поток украинских беженцев в ЕС снизился, и правила для перевозки животных понемногу стали возвращаться.

Фокус разбирался, как обстоят дела сегодня: можно ли перезжать в другую страну с животными, как эмигрировать с домашними животными в страны ЕС и Великобританию, как подготовить животных к переезду, а также каких правил стоит придерживаться, чтобы без проблем пересечь границу.

Эмиграция с животными. Общие правила транспортировки животных за границу

Для переезда за границу с домашними животными существуют общие правила. Чтобы ввезти домашних животных в страны Евросоюза — речь идет о собаках всех пород, кошках, а также мелких грызунах, при себе должны быть:

Ветеринарный паспорт международного образца (номерный), в котором содержится информация о питомце и о его хозяине, а также отметки о:

комплексной вакцинации против вирусных болезней. Обратите внимание, что последняя вакцинация должна быть произведена не позднее 30 дней и не ранее 12 месяцев до даты отъезда

чипировании животного с указанием даты чипирования и локализации микрочипа. Имплантированный микрочип должен удовлетворять стандартам ISO 11784, ISO 11785

вакцинации против бешенства (название вакцины, подпись, печать, дата). Важно, чтобы вы чипировали животное раньше, чем провели вакцинацию против бешенства

обработках против блох и глистов

Справка об определении в крови животного титра антител против вируса бешенства, полученная между 4 и 12 месяцем после соответствующей прививки.

В соответствии с требованиями Евросоюза, животное может пересечь границу минимум через 3 месяца после даты взятия крови на анализ титра антител к бешенству. То есть, процедура такая: сначала вы чипируете животное, затем делаете прививку от бешенства, ждете месяц, делаете анализ крови на титры антител, ждете еще три месяца, получаете справку об определении в крови животного титра антител против вируса бешенства и затем выезжаете за границу.

Однако некоторые страны значительно ослабили эти правила после начала полномасштабной войны в Украине и разрешили беженцам оформлять некоторые справки на животных уже после пересечения границы.

Эмиграция с животными: переезд в Польшу

С 16 июля 2022 года для украинцев, которые хотят ввезти животных на территорию Польши, действуют следующие правила:

домашнее животное должно быть чипировано

животное должно быть вакцинировано от бешенства не ранее даты микрочипирования

у животного должен быть действительный паспорт европейского образца со всей информацией о вакцинациях и чипировании. Документ выдает Госпродпотребслужба и подтверждает проведение вышеупомянутых процедур

Пограничники пропускают беженцев с домашними животными без справки о состоянии здоровья и результатах тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования. Все эти процедуры можно сделать в стране по месту вашей регистрации. Если Польша является для вас и ваших питомцев страной-транзитом, и там, куда вы едете, нужно подтверждение тестирования, его можно сделать в одной из ветклиник Польши.

Эмиграция с животными: как перевезти домашних питомцев в Германию

Для переезда с собакой или кошкой в Германию понадобится:

заранее чипировать животное

иметь при себе ветпаспорт европейского образца с информацией о вакцинации и чипировании

вакцинировать животное от бешенства не ранее даты чипирования

также лучше иметь при себе справку о состоянии здоровья и результатах тестирования уровня антител против бешенства, проведенного методом титрования.

После приезда в страну нужно обратиться в ветклинику (Veterinärbehörde) города, где вы находитесь, и зарегистрировать там животное. Ветеринар осмотрит вашего питомца и назначит необходимые процедуры.

Переезд с домашними животными во Францию

Для ввоза собак и кошек из Украины во Францию необходимо:

чипировать животное

вакцинировать от бешенства и выдержать 21-дневный карантин после даты вакцинации

сделать тест на уровень антител против бешенства не менее чем за 3 месяца до поездки во Францию

у животного должен быть ветпаспорт европейского образца

а также нужно иметь при себе оригинала справки о состоянии здоровья питомца

Власти Франции отмечают, что в связи с военными действиями в Украине беженцам разрешают ввозить домашних животных без соблюдения всех правил. В этом случае необходимо после приезда в страну связаться с ветеринарным врачом или с Департаментом защиты населения департамента назначения, отвечающим за мониторинг здоровья этих животных.

[ + – ] Возьмите с собой шлейку, если кот приучен к прогулкам, тогда ваш питомец сможет на какое-то время выходить из переноски Фото: Pexels

Эмиграция с животными: как переехать с домашними питомцами в Норвегию

Для беженцев из Украины, прибывающих на территорию Норвегии с домашними животными, действуют некоторые исключения из общих правил ввоза животных. Власти страны берут на себя расходы на все необходимые ветеринарные процедуры. Однако упрощенные правила ввоза животных распространяются только на беженцев, которые въезжают в страну в первый раз после начала войны. Если вы приехали в Норвегию без животного, а затем поехали за ним в Украину и вернулись в Норвегию, на вас будут распространяться общие правила для ввоза животных. Власти Норвегии в этом случае не будут покрывать расходы на карантин, анализы и вакцины для вашего питомца.

Кроме того, по возможности владельцев домашних животных просят заблаговременно уведомить Норвежское управление безопасности пищевых продуктов о ввозе собак и кошек в страну. Это позволит ускорить проведение необходимых ветеринарных осмотров после пересечения границы.

Упрощенные требования для ввоза животных в Норвегию:

домашнее животное должен быть чипирован

у него должен быть ветпаспорт европейского образца с информацией о вакцинации и чипировании

животное должно быть вакцинировано против бешенства

нужно заранее сделать анализ крови для подтверждения эффективности вакцины против бешенства (титр антител к вирусу бешенства). Если у вас нет справки, животному сделают тест в ветклинике Норвегии и заберут на карантин на 30 дней, после чего собаку или кошку могут оставить еще на три месяца в изоляторе или отправить на домашний карантин по месту жительства.

Эмиграция с животными: как перевезти кота или собаку в Великобританию

В Британии действуют строгие правила для ввоза домашних животных из Украины. Беженцы могут привезти с собой собаку, кошку или хорька без необходимости ее пребывания в карантине, если:

домашнее животное чипировано

животное вакцинировано от бешенства, ему сделали анализ крови через 30 дней после вакцинации, подтвердили наличие иммунитета к бешенству, и со времени проведения анализа крови до ввоза в Великобританию прошло 3 месяца

у собаки или кошки есть британский ветеринарный сертификат

животному была проведена дегельминтизация (только для собак) не ранее чем за 120 часов (5 дней) и не позднее чем за 24 часа (одни сутки) до поездки в Британию

Если у вас нет британского ветеринарного сертификата для вашего домашнего животного, но есть ветеринарный паспорт ЕС — например, вы чипировали питомца в одной из европейских стран, вам стоит заранее обратиться за консультацией в Службу обеспечения здоровья животных и растений.

[ + – ] Для переезда за границу с домашними животными существуют общие правила: их нужно изучить заранее Фото: Pexels

Если у вас нет какого-то из вышеперечисленных документов, вам потребуется разрешение на ввоз домашнего животного в Великобританию. На практике его оформляют прямо на границе и вашего питомца забирают на карантин в приют, где его осматривает ветеринар, делает все необходимые процедуры и определяет длительность карантина. Животное может находиться в приюте от одного до четырех месяцев. Также возможен вариант домашней изоляции.

Некоторые беженцы говорят, что то, как правила Великобритании написаны на бумаге, и как они работают на практике — небо и земля. Службы, которые занимаются животными, работают очень медленно. Вы можете месяцами ждать разрешения на ввоз домашнего животного и так его и не получить. Лучший вариант в этом случае, который рекомендуют местные волонтеры, если вы хотите максимально сократить время пребывания вашего питомца на карантине — оформлять все документы в ЕС. Это возможно, если вы попали в одну из стран ЕС в период, когда действовала упрощенная процедура для ввоза животных и ваше домашнее животное чипировали по месту пребывания в Польше, Румынии, Словакии или Венгрии.

[ + – ] Кошкам обычно тяжело даются долгие поездки. Чтобы перевезти кота без стресса, стоит заранее посоветоваться с ветеринарным врачом об успокоительных Фото: Pexels

Без стресса. Как организовать переезд с котом

Помимо подготовки пакета документов, важно позаботиться о комфорте питомца. Перевозить котов можно только в специальных переносках. Лучше выбирайте переноски с крепким корпусом, в которых питомцу будет достаточно места.

Кошкам обычно тяжело даются долгие поездки. Чтобы перевезти кота без стресса, стоит заранее посоветоваться с ветеринарным врачом об успокоительных для питомца.

Обязательно нужно взять впитывающие пеленки, которые стелят в переноску, чтобы питомец мог справлять нужду, корм — лучше какой-нибудь паштет и достаточное количество воды. Запасайтесь едой и водой на несколько дней. Скорее всего из-за стресса питомец не захочет есть. Но вы можете предложить ему немного паштета, намазав его на палец. Также возьмите с собой шприц, для того чтобы понемногу поить кота во время поездки. Из-за стресса коты могут отказаться и от воды. Положите в переноску любимую игрушку вашего питомца.

Также не забудьте аптечку с медикаментами, которое принимает ваш питомец, средство от блох, а также вату, бинт, хлоргексидин, левомеколь, средство для снятия боли.

Возьмите с собой шлейку, если кот приучен к прогулкам, тогда питомец сможет на какое-то время выходить из переноски.

Помните, что животное во время переезда может длительное время не есть, не пить, не ходить в туалет. Не нужно из-за этого переживать. Когда вы приедете в место назначения, кот постепенно придет в себя.

[ + – ] Переезжая на новое место жительства, нужно подумать и о том, как перевезти кота без стресса Фото: Pexels

Как подготовить собаку к переезду

Собаки так же, как и люди, испытывают стресс из-за переезда. Потому, если есть возможность, следует их заранее подготовить к этому дню. Если вы путешествуете машиной — за пару дней до намеченной даты положите на заднее сиденье несколько коробок, посадите рядом собаку и немного покатайтесь, чтобы животное привыкло к новым ощущениям.

В день переезда лучше сократить количество пищи для собаки, чтобы питомец меньше нервничал и просился в туалет. Если собака испытывает сильный стресс из-за предстоящей поездки, посоветуйтесь с ветеринаром об успокоительных с накопительным эффектом.

Возьмите с собой в поездку корм, воду, шприц, чтобы поить собаку, если она отказывается пить из-за стресса, любимую подстилку вашего пса, а также необходимые медикаменты.

Не забудьте шлейку, чтобы выводить питомца на прогулку.

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