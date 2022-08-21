Слишком громко и очень страшно. Как лечить посттравматический синдром у кошек и собак

Многие наши питомцы боятся громких резких звуков, и даже те, кто раньше не особо реагировал на фейерверки или петарды, за время войны приобрели новую фобию, а их владельцы столкнулись с психологическими проблемами животных. Фокус узнал, как лечить домашних животных от последствий войны.

Как возникают проблемы с психикой у животных

Есть несколько причин, по которым ваш питомец может бояться звуков взрывов и даже громкого сигнала воздушной тревоги. Одна из главных – боль в ушах. Слух животного очень чувствителен, и если взрыв или сирена звучат очень близко и громко, кошка или собака буквально испытывает боль. Кроме того, животные зеркалят поведение своего хозяина, и если человек начинает поддаваться стрессу от громкого звука, питомец обязательно ответит такой же реакцией.

Среди других причин — слабая нервная система и посттравматический синдром у животных. Первое — эта врожденная черта и присуща она в большей степени декоративным породам собак; второе – следствие перенесенных психологических или физических травм.

[ + – ] На примере акита-ину Аси волонтеры рассказали Фокусу, как происходит восстановление психологического здоровья собаки с посттравматическим синдромом Фото: Pexels

После оккупации. Почему собака Ася боится резких звуков

Асю, собаку породы акита-ину, волонтеры эвакуировали из Иванковского района Киевской области в конце апреля. Собака вместе со своими хозяевами провела в оккупации 37дней. Все время Ася держалась спокойно и не поддавалась панике. Когда российские оккупанты покидали район, напоследок решили отметить свое отступление залповым огнем. Собака была ранена. Поскольку медикаментов не было и оказать помощь собаке хозяева не могли, они попросили волонтеров забрать Асю в Киев и оказать ей необходимую помощь. Сегодня Акита-ину физически полностью восстановилась, но врачи диагностировали у собаки посттравматический синдром.

"Теперь у Аси любой громкий звук, будь то раскат грома или даже резкий звук закрывающихся ворот, вызывает панику и страх, ведь ей уже довелось слышать нечто подобное — что сопровождалось болью в лапе, ранением, — рассказывает Фокусу волонтер Виктория Сашко, — сейчас мы занимаемся реабилитацией собаки, и уже есть некоторый прогресс".

Владельцам нельзя стрессовать. Как уберечь психику животного

В стрессовой ситуации нужно гладить, обнимать и говорить с животным. Кошку или маленькую собачку лучше взять на руки, погладить, пошептать на ушко, как ребенку.

Животные прекрасно понимают, когда нервничают владельцы: они видят, что люди ведут себя необычно и стрессуют. Поэтому владельцу тоже важно взять себя в руки.

"В первую очередь нужно определить симптомы стресса, — советует зоопсихолог Настя Крамаренко, — чаще всего это так называемая мимика дискомфорта: животное нервно зевает, смотрит куда-то в сторону, закатывает глаза — так, что заметны белки".

Кошки в стрессе пытаются словно бы уменьшиться, сжаться, у них появляются зажимы в теле. Животное может быть постоянно и чрезмерно настороженным, будет внимательно следить за происходящим вокруг. Или наоборот испуганный кот станет чрезмерно кротким, будет жаться к людям. Что касается собак – они могут стать неконтактными или наоборот резко возбужденными: скакать и вырываться из поводка.

Еще одной обычной реакцией у животных на стресс является агрессия.

Уровни стресса у животных отличаются

Острый стресс — это когда животное не ест и страдает бессонницей. В этом случае владельцу не следует лишний раз трогать любимца: так котик или собачка будут чувствовать себя стабильнее и менее тревожно. Зоопсихологи также советуют давать как котам, так и собакам вкусные лакомства, которые можно погрызть. Этот процесс успокаивает и снижает уровень стресса. Кстати, у людей тоже.

Если же питомец в умеренном стрессе (дискомфорт заметный, но не критичный), можно попробовать с ним поиграть в простые игры. Например, поискать игрушку — это не возбуждает нервную систему и дает животному ощущение контроля.

Как снизить уровень стресса у домашнего питомца

Чтобы снизить стресс у кота или собаки, желательно по возможности организовать режим дня: например, гулять в одно и то же время.

"Не следует требовать и ждать от животного идеального поведения. В его жизни и так произошло много разных нетипичных событий. Да и дальше эти странные, тревожные вещи продолжают происходить. Из-за чрезмерной эмоциональности животные в такой ситуации просто не способны себя физически контролировать", — продолжает зоопсихолог и подчеркивает, что хозяину следует оставаться дружески-нейтральным, а самое главное – спокойным.

"Старайтесь вести диалог с животным, чтобы быстро установить контакт. Следует отказаться от активных игр: лазерной указки для кошек и мячика для собак".

[ + – ] Чтобы снизить стресс у собаки, желательно организовать режим дня: например, гулять в одно и то же время Фото: Pexels

Лечение психики животного: какие препараты советуют ветеринары

"Можно поискать успокаивающий препарат "Габантин" или "Габапентин 300", — комментирует врач клиники "Зоопатруль" Владислав, — его применяют для профилактики стресса и посттравматических расстройств у животных. — Дозировка, рекомендованная WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) – 10 мг на килограмм веса. Если вы знаете, сколько весит ваш любимец, можете рассчитать ориентировочную дозу".

В число рекомендованных препаратов входит "Адаптил" — для собак и "Феливей" — для кошек. Это спрей и диффузор. Они работают по принципу устройств для отпугивания насекомых, только в данном случае распыляют жидкость, содержащую успокаивающие феромоны. Это хорошо работает, когда нужно перевозить животное в машине или в перевозке, можно применять даже перед визитом к врачу".

Все вышеперечисленные препараты безопасны и не вызывают тяжелых побочных действий. Но при наличии у животного тяжелого ПТСР лучше все же обратиться к специалистам. Курс препаратов по восстановлению должен назначить врач.

"К сожалению, мы не можем предсказать, когда могут случиться взрывы или возникнуть другие травмоопасные ситуации. Поэтому препараты можно давать превентивно, предварительно спросив у ветеринара", — говорит врач.

Лечение животных от последствий войны: лакомства и похвала

Война все еще продолжается, а у волонтеров и зооактивистов открываются новые поля сражений – необходимо решать проблемы психики животных. На примере акита-ину Аси волонтеры рассказали Фокусу, как происходит восстановление психологического здоровья собаки с посттравматическим синдромом.

"Бесспорно, успокаивающие препараты – первое, к чему прибегают для лечения животного с посттравматическим синдромом. Также мы пытаемся перенести восприятие громких звуков от тревожного-стрессового на нейтральный и даже позитивный", — говорит волонтер Виктория Сашко.

Каждый раз, когда в городе раздается сигнал воздушной тревоги или гремит гром, Асю угощают лакомствами, при этом не забывая весело ее хвалить. По словам волонтера, когда ночью слышны сирены, собака уже не начинает в панике метаться, а ждет, пока ее угостят вкусняшками.

При громких звуках в закрытом помещении Ася держится хорошо. Есть еще некоторые проблемы с поведением на улице – громкие хлопки двигателей или скрежет закрывающихся ворот заставляет собаку напрячься и сжаться. В таком случае акита-ину пытаются отвлечь словами: "Ой, смотри, а кто там идет?!" — Ася очень любит гостей, поэтому всех встречает с большой радостью.

Как снимать ПТСР у кошки: лакомства не помогут, нужно личное пространство

"Если говорить о посттравматических синдромах у кошек, то тут следует применять немного иной подход, — продолжает Виктория Сашко. – В отличие от собак, коты не относятся к так называемому кластеру "пищевиков", то есть, лакомства для многих из них не играют большой роли если напуганы и в стрессе".

[ + – ] Чтобы снять стресс у кошки, почаще беседуйте со своими любимцами Фото: Pexels

В таком случае специалисты рекомендуют терапию в виде успокоительных и обустройство личного пространства животного. Это может быть кошачий домик или даже покрывало, собранное в виде небольшого гамака. Главное, чтобы "гнездышко" было закрыто по бокам и сверху. Туда же можно положить траву, которую кошка будет жевать. А вот кошачью мяту специалисты не советуют применять: в стрессовых ситуациях она может раздражать животное и только усугубит дело.

А еще очень важно не забывать о голосовом контакте: чем больше хозяин общается со своим питомцем, тем сильнее ощущение стабильной ситуации, которое вырабатывается у животного. Так что, для того чтобы снять стресс у кошки, почаще беседуйте со своими любимцами — главное, произносить слова спокойно и размеренно.

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