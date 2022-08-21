Как лечить нервы во время войны: 10 рекомендаций по поддержанию ментального здоровья

Война в Украине продолжается, и для многих из нас остается актуальным вопрос, как защитить свое психическое здоровье в таких условиях. Тем более, что это может влиять на другие вещи, например, вызывать проблемы с памятью. Психолог Оксана Сидун рассказала Фокусу, на что следует обратить внимание и как стабилизировать свое состояние.

С начала полномасштабного российского вторжения прошло полгода. И может показаться, что за это время украинцы уже привыкли к взрывам, воздушной тревоге и плохим новостям. В чем-то это соответствует действительности – общество в охваченной огнем стране научилось больше заботиться о своем ментальном здоровье. Впрочем, многие из нас еще просыпаются по ночам от звуков сирены и съеживаются от самолета в небе.

Фокус поговорил с психологом Оксаной Сидун о том, как лечить нервы во время войны, и решении психологических проблем.

Как появляются проблемы с ментальным здоровьем?

"Проблемы с психическим здоровьем – это актуальная тема для Украины. Мы находимся в стране, где постоянно проходят активные боевые действия. Даже если в том или ином городе сейчас относительно спокойно, люди все время находятся в напряжении из-за того, что каждое мгновение что-то может произойти, и это невозможно предсказать", – говорит психолог Оксана Сидун.

Комментируя проблемы с психическим здоровьем во время войны, эксперт акцентирует внимание на нескольких моментах:

Украинцы, у которых есть работа, боятся взять отпуск. "У многих людей создалось впечатление, что если они захотят отдохнуть, то их уволят, и они во время войны останутся без работы", — объясняет психолог. По этой причине сотрудники наоборот берут на себя еще больше обязанностей или задач, чтобы продемонстрировать свою ценность. В реальности выходит, что психика уже истощена, и работать становится все труднее.

"У многих людей создалось впечатление, что если они захотят отдохнуть, то их уволят, и они во время войны останутся без работы", — объясняет психолог. По этой причине сотрудники наоборот берут на себя еще больше обязанностей или задач, чтобы продемонстрировать свою ценность. В реальности выходит, что психика уже истощена, и работать становится все труднее. "Не стоит забывать об отдыхе. Даже если это просто длинные выходные для восстановления ресурса – это уже замечательно. При возможности можно выехать на время за границу, чтобы отвлечься и избавиться от напряжения", – говорит Оксана Сидун.

Даже если это просто длинные выходные для восстановления ресурса – это уже замечательно. При возможности можно выехать на время за границу, чтобы отвлечься и избавиться от напряжения", – говорит Оксана Сидун. Постоянный множественный стресс может негативно отразиться на здоровье человека в целом. Поэтому не нужно бояться обращаться к врачам , советует эксперт. Следует сходить к семейному врачу, провериться, сделать полный медицинский чек-ап.

, советует эксперт. Следует сходить к семейному врачу, провериться, сделать полный медицинский чек-ап. Проблемы с памятью. "Люди стали чаще жаловаться на то, что они что-то забывают, не могут вспомнить какие-либо вещи. На самом деле это тоже реакция организма на сильный стресс. В этих случаях нужно выделить время на передышку", – добавляет собеседница Фокуса.

[ + – ] Психолог Оксана Сидун напоминает: важно заботиться о себе и отдыхать, даже в самые сложные времена. "Своим угнетенным состоянием и усталостью вы ВСУ точно не поможете", говорит эксперт

Как лечить нервы во время войны: 10 рекомендаций по поддержанию ментального здоровья

За время полномасштабной войны в Украине многие эксперты давали свои советы, как не сойти с ума в режиме постоянных плохих новостей. Для кого-то они работают, для других нет. Кто-то находит собственные рецепты, как успокоиться и успокоить других. Фокус попросил Оксану Сидун выделить 10 рекомендаций по поддержанию своего ментального здоровья.

"Подумайте об этом завтра". Первый простой, но универсальный совет – не читать новости на ночь. Как объясняет психолог, скроллинг информационной ленты перед сном приводит к возбуждению, излишней нервозности. К тому же, новости вечером воспринимаются под более пессимистическим углом. "Здесь действует замечательное правило Скарлетт О'Хара – "Я подумаю об этом завтра". Если вы читаете новости, лучше это делать утром, на свежую голову", – комментирует Сидун. Не забывайте о еде. И раз мы находимся в таком постоянном состоянии стресса, то лучше, если еда будет вкусной и будет доставлять удовольствие. Не забывайте о полноценном отдыхе ночью. Важно, чтобы это был крепкий, спокойный, долговременный сон. "Если вы не можете спокойно спать, то нужно разобраться, с чем конкретно это связано. И пытаться найти для себя пространство, где вам будет комфортно отдохнуть", – советует эксперт. Не забывайте об удовольствии – массаж, секс, ванны, хобби. То есть все то, что раньше доставляло удовольствие, должно оставаться в вашей жизни. Правило "стоп". Если при встрече с друзьями или знакомыми они затрагивают тему, которую вы не хотите обсуждать или эта информация для вас слишком тяжелая, то об этом нужно сигнализировать. Лучше сразу сказать, что вы не хотите об этом говорить, это позволит оградить себя от дополнительного стресса. Встречи с друзьями. Как считает эксперт, стоит встречаться с друзьями, если у вас есть на это ресурс и сами друзья для вас являются ресурсом. Если нет, то лучше дать себе возможность побыть в одиночестве. К примеру, подойдут прогулки по лесу (там, где это безопасно делать). Вода хорошо снимает стресс. Для этого подойдет любой безопасный водоем – море, река или озеро. Можно сходить в бассейн. Но на самом деле это может быть даже ванна или душ, они тоже успокоят. Если тревога очень сильная, то есть смысл обратиться к психотерапевту, который сможет прописать успокоительные. "В такой медикаментозной поддержке нет ничего плохого", – подчеркивает Сидун. Подойдут и витамины группы В, которые как раз отвечают за нервную систему. Поддерживайте рутину. Об этом много говорили еще в начале полномасштабного вторжения. Совет может быть актуален и сейчас, но только в том случае, если человек не устал. Если вам нужно просто полежать и отдохнуть, лучше прислушиваться к организму. В противном случае можно погрузиться в рутинные вещи, упорядочивающие повседневную жизнь. Спорт и физические нагрузки. Позволят отвлечься и снимут накопившееся напряжение в теле.

[ + – ] Если тревога очень сильная, то есть смысл обратиться к психотерапевту, который назначит медикаментозную поддержку Фото: Pexels

Отложенное счастье и вина уцелевших

Многие люди сегодня пишут себе списки: "что я сделаю после войны". С одной стороны, это может показаться полезным упражнением, ведь, во-первых, оно дает возможность что-то планировать и таким образом создает надежду, что в условном завтра все будет хорошо. Но с другой, здесь срабатывает механизм "отложенного счастья", ведь человек может перестать жить настоящим и переносить что-то важное и приятное на неопределенное время.

Как объясняет Оксана Сидун, такие списки "на потом" очень часто связаны с чувством вины.

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"Люди делают это из-за так называемой "вины уцелевших", которая не позволяет им получать удовольствие и реализовывать собственные мечты в данный момент. Важно понять, что нужно жить здесь и сейчас", – говорит эксперт.

Да, отмечает она, действительно можно пофантазировать на тему того, как мы отпразднуем нашу победу, но это не повод откладывать жизнь на потом.

Существует и другой момент. Появление этой вины уцелевшего может провоцировать непосредственно окружение человека.

"Война дала многим украинцам ощущение, что жизнь конечна, и потому те, кто когда-то что-то планировал, хотят это реализовать именно сейчас. Но выходит так, что общество пытается их в этом пристыдить. Вот покупает человек автомобиль, а ему говорят, что это "не на часі". Или пара организовывает свадьбу – и снова то же самое, для кого-то другого это может быть "неуместно" во время войны. Но не стоит на это обращать внимание, потому что всегда будут те, кто станет вас стыдить за что-то – если не по этой причине, так по другой", – комментирует Сидун.

[ + – ] Проблемы с психическим здоровьем – это актуальная тема для Украины. Мы находимся в стране, где идут активные боевые действия. Люди все время находятся в напряжении Фото: Pexels

В целом же вина уцелевших может проявляться во многих моментах и ​​быть связана с разными вещами. Вроде того же отпуска, который человек не берет именно потому, что сейчас это "не вовремя". Из такой иррациональной вины себя нужно вытаскивать, потому что это прямой путь к депрессии, подчеркивает эксперт.

"Нужно думать о том, что украинская армия воюет именно ради того, чтобы у украинцев была эта возможность жить нормальной жизнью, включая отпуска. Своим угнетенным состоянием и усталостью вы ВСУ точно не поможете", – отмечает психолог.

Человек должен быть в ресурсе, то есть нормально отдохнуть, чтобы полноценно работать и донатить деньги.

Как объясняет Оксана Сидун, большинство людей вообще не знают, сколько именно отдают на ВСУ или какие-то другие волонтерские нужды. Поэтому украинцам может казаться, что этого мало. Но если сесть и подсчитать, они поймут, что это достаточно большая сумма. То же может касаться и времени, которое тратится на волонтерскую помощь. Именно на этом следует фокусировать свое внимание, чтобы не впадать в крайности и перестать себя корить.

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