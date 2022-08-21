Занадто голосно та дуже страшно. Як лікувати посттравматичний синдром у кішок та собак

Багато наших улюбленців бояться гучних різких звуків, і навіть ті, хто раніше не надто реагував на феєрверки чи петарди, за час війни отримали нову фобію, а їхні власники зіткнулися з психологічними проблемами тварин. Фокус дізнався, як лікувати свійських тварин від наслідків війни.

Як виникають проблеми з психікою у тварин

Є кілька причин, через які ваш улюбленець може боятися звуків вибухів і навіть гучного сигналу повітряної тривоги. Одна з головних — біль у вухах. Слух тварини дуже чутливий, і якщо вибух або сирена звучать дуже близько і голосно, кішка або собака буквально відчуває біль. Крім того, тварини дзеркалять поведінку свого господаря, і якщо людина починає піддаватися стресу від гучного звуку, улюбленець обов'язково відповість такою самою реакцією.

Серед інших причин — слабка нервова система та посттравматичний синдром у тварин. Перше — це вроджена риса і властива вона переважно декоративним породам собак; друге — наслідок перенесених психологічних чи фізичних травм.

[ + – ] На прикладі акіта-іну Асі волонтери розповіли Фокусу, як відбувається відновлення психологічного здоров'я собаки з посттравматичним синдромом Фото: Pexels

Після окупації. Чому собака Ася боїться різких звуків

Асю, собаку породи акіта-іну, волонтери евакуювали з Іванківського району Київської області наприкінці квітня. Собака разом зі своїми господарями провела в окупації 37 днів. Весь час Ася трималася спокійно і не піддавалася паніці. Коли російські окупанти залишали район, насамкінець вирішили відзначити свій відступ залповим вогнем. Собака мала поранення. Оскільки медикаментів не було і надати допомогу собаці господарі не могли, вони попросили волонтерів забрати Асю до Києва та надати їй необхідну допомогу. Сьогодні акіта-іну фізично повністю відновилася, але лікарі діагностували в собаки посттравматичний синдром.

"Тепер в Асі будь-який гучний звук, чи то гуркіт грому, чи навіть різкий звук воріт, що закриваються, викликає паніку і страх, адже їй уже довелося чути щось таке — що супроводжувалося болем у лапі, пораненням, — розповідає Фокусу волонтерка Вікторія Сашко — зараз ми займаємося реабілітацією собаки, і вже є певний прогрес".

Власникам не можна стресувати. Як уберегти психіку тварини

У стресовій ситуації потрібно гладити, обіймати та говорити з твариною. Кішку чи маленьку собачку краще взяти на руки, погладити, пошепотіти на вушко, як дитині.

Тварини чудово розуміють, коли нервують власники: вони бачать, що люди поводяться незвичайно та стресують. Тому власнику теж важливо опанувати себе.

"Насамперед потрібно визначити симптоми стресу, — радить зоопсихологиня Настя Крамаренко, — найчастіше це так звана міміка дискомфорту: тварина нервово позіхає, дивиться кудись убік, закочує очі — так, що помітні білки".

Кішки у стресі намагаються ніби зменшитися, стиснутися, у них з'являються затискачі в тілі. Тварина може бути постійно і надмірно настороженою, уважно стежитиме за тим, що відбувається навколо. Або навпаки, переляканий кіт стане надмірно лагідним, тиснутиметься до людей. Що стосується собак — вони можуть стати неконтактними або навпаки різко збудженими: стрибати і вириватися з повідця.

Ще однією звичною реакцією у тварин на стрес є агресія.

Рівні стресу у тварин відрізняються

Гострий стрес — це коли тварина не їсть і страждає від безсоння. У цьому випадку власнику не слід зайвий раз чіпати улюбленця: так котик або собачка почуватимуться стабільніше та менш тривожно. Зоопсихологи також радять давати як котам, так і собакам смачні ласощі, які можна погризти. Цей процес заспокоює та знижує рівень стресу. До речі, у людей також.

Якщо ж улюбленець у помірному стресі (дискомфорт помітний, але не критичний), можна спробувати з ним пограти у прості ігри. Наприклад, пошукати іграшку — це не збуджує нервову систему та дає тварині відчуття контролю.

Як знизити рівень стресу в домашнього улюбленця

Щоб знизити стрес у кота чи собаки, бажано за можливості організувати режим дня: наприклад, гуляти в один і той же час.

"Не слід вимагати і чекати від тварини ідеальної поведінки. У її житті і так сталося багато різних нетипових подій. Та й далі ці дивні, тривожні речі продовжують відбуватися. Через надмірну емоційність тварини в такій ситуації просто не здатні себе фізично контролювати", — продовжує зоопсихологиня і наголошує, що господареві слід залишатися дружньо-нейтральним, а найголовніше — спокійним.

"Намагайтеся вести діалог з твариною, щоб швидко встановити контакт. Слід відмовитися від активних ігор: лазерної указки для котів та м'ячика для собак".

[ + – ] Щоб знизити стрес у собаки, бажано організувати режим дня: наприклад, гуляти в один і той же час Фото: Pexels

Лікування психіки тварини: які препарати радять ветеринари

"Можна пошукати заспокійливий препарат "Габантин" або "Габапентин 300", — коментує лікар клініки "Зоопатруль" Владислав, — його застосовують для профілактики стресу та посттравматичних розладів у тварин. — Дозування, рекомендоване WSAVA (World Small Animal Veterry Association) — 10 мг на кілограм ваги. Якщо ви знаєте, скільки важить ваш улюбленець, можете розрахувати орієнтовну дозу".

До рекомендованих препаратів входить "Адаптил" — для собак і "Фелівей" — для кішок. Це спрей та дифузор. Вони працюють за принципом пристроїв для відлякування комах, тільки в цьому випадку розпорошують рідину, що містить заспокійливі феромони. Це добре працює, коли потрібно перевозити тварину в машині чи переносці, можна застосовувати навіть перед візитом до лікаря".

Всі перераховані вище препарати безпечні і не викликають тяжких побічних дій. Але за наявності у тварини важкої ПТСР краще все ж таки звернутися до фахівців. Курс препаратів із відновлення повинен призначити лікар.

"На жаль, ми не можемо передбачити, коли можуть статися вибухи або виникнути інші травмонебезпечні ситуації. Тому препарати можна давати превентивно, попередньо спитавши у ветеринара", — каже лікар.

Лікування тварин від наслідків війни: ласощі та похвала

Війна все ще триває, а у волонтерів та зооактивістів відкриваються нові поля битв — необхідно розв'язувати проблеми психіки тварин. На прикладі акіта-іну Асі волонтери розповіли Фокусу, як відбувається відновлення психологічного здоров'я собаки з посттравматичним синдромом.

"Безперечно, заспокійливі препарати — перше, до чого вдаються для лікування тварини з посттравматичним синдромом. Також ми намагаємося перенести сприйняття гучних звуків від тривожного-стресового на нейтральний і навіть позитивний", — каже волонтерка Вікторія Сашко.

Щоразу, коли в місті лунає сигнал повітряної тривоги або гримить грім, Асю пригощають ласощами, водночас не забуваючи весело її хвалити. За словами волонтерки, коли вночі чути сирени, собака вже не починає в паніці метатися, а чекає, доки її пригостять ласощами.

Під час гучних звуків у закритому приміщенні Ася добре тримається. Є ще деякі проблеми з поведінкою на вулиці — гучні вибухи двигунів або скрегіт воріт, що закриваються, змушує собаку напружитися і стиснутися. У такому разі акіта-іну намагаються відвернути словами: "Ой, дивись, а хто там іде?!" — Ася дуже любить гостей, тож усіх зустрічає з великою радістю.

Як знімати ПТСР у кішки: ласощі не допоможуть, потрібен особистий простір

"Якщо говорити про посттравматичні синдроми у кішок, то тут слід застосовувати трохи інший підхід, — продовжує Вікторія Сашко. — На відміну від собак, коти не належать до так званого кластера "харчовиків", тобто ласощі для багатьох з них не грають великої ролі, якщо вони налякані й у стресі".

[ + – ] Щоб зняти стрес у кішки, частіше розмовляйте зі своїми улюбленцями Фото: Pexels

У такому разі фахівці рекомендують терапію у вигляді заспокійливих та облаштування особистого простору тварини. Це може бути котячий будиночок чи навіть покривало, зібране у вигляді невеликого гамака. Головне, щоб "гніздечко" було закрите з боків та зверху. Туди ж можна покласти траву, яку кішка жуватиме. А ось котячу м'яту фахівці не радять застосовувати: у стресових ситуаціях вона може дратувати тварину і лише погіршить ситуацію.

А ще дуже важливо не забувати про голосовий контакт: чим більше господар спілкується зі своїм улюбленцем, тим сильніше відчуття стабільної ситуації, що виробляється у тварини. Так що, щоб зняти стрес у кішки, частіше розмовляйте зі своїми улюбленцями — головне, вимовляти слова спокійно і стабільно.

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