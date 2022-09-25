З тваринами за кордон. Як переїхати в іншу країну з собакою чи котом

Як підготувати домашніх улюбленців до переїзду, і яких правил варто дотримуватись, щоб без проблем перетнути кордон. Фокус вивчив правила ввезення тварин до Польщі, Німеччини, Франції, Великобританії та Норвегії.

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Переїзд із домашніми тваринами: коли змусила війна

З початку повномасштабної війни в Україні мільйони людей вимушено залишили свої домівки, зокрема переїхали до інших країн. Багато хто забрав із собою домашніх тварин, причому в перші місяці важких подій зробити це було досить просто — європейські країни, готові прийняти біженців з України, тимчасово зняли багато обмежень, спростивши й так важке життя тих, хто рятується від війни.

З плином війни потік українських біженців до ЄС знизився, і правила для перевезення тварин потроху почали повертатися.

Фокус розбирався, як справи сьогодні: чи можна переїжджати в іншу країну з тваринами, як емігрувати з домашніми тваринами до країн ЄС та Великобританії, як підготувати тварин до переїзду, а також яких правил варто дотримуватися, щоб без проблем перетнути кордон.

Еміграція з тваринами. Загальні правила транспортування тварин за кордон

Для переїзду за кордон із домашніми тваринами існують загальні правила. Щоб ввезти домашніх тварин до країн Євросоюзу — йдеться про собак усіх порід, кішок, а також дрібних гризунів, при собі мають бути:

Ветеринарний паспорт міжнародного зразка (номерний), в якому міститься інформація про вихованця та його господаря, а також позначки про:

комплексної вакцинації проти вірусних хвороб. Зверніть увагу, що остання вакцинація має бути проведена не пізніше 30 днів і не раніше 12 місяців до дати від'їзду

чипування тварини із зазначенням дати чипування та локалізації мікрочипа. Імплантований мікрочип повинен відповідати стандартам ISO 11784, ISO 11785

вакцинації проти сказу (назва вакцини, підпис, печать, дата). Важливо, щоб ви чипували тварину раніше, ніж провели вакцинацію проти сказу

обробках проти бліх та глистів

Довідка про визначення в крові тваринного титру антитіл проти вірусу сказу, отримана між 4 та 12 місяцем після відповідного щеплення.

Відповідно до вимог Євросоюзу, тварина може перетнути кордон мінімум через 3 місяці після дати взяття крові на аналіз титру антитіл до сказу. Тобто процедура така: спочатку ви чипуєте тварину, потім робите щеплення від сказу, чекаєте місяць, робите аналіз крові на титру антитіл, чекаєте ще три місяці, отримуєте довідку про визначення в крові тваринного титру антитіл проти вірусу сказу і потім виїжджаєте за кордон.

Проте деякі країни значно послабили ці правила після початку повномасштабної війни в Україні та дозволили біженцям оформляти деякі довідки на тваринах вже після перетину кордону.

Еміграція з тваринами: переїзд до Польщі

З 16 липня 2022 року для українців, які хочуть ввезти тварин на територію Польщі, діють такі правила:

домашню тварину має бути чиповано

тварина має бути вакцинована від сказу не раніше дати мікрочипування

у тварини має бути чинний паспорт європейського зразка з усією інформацією про вакцинації та чипування. Документ видає Держпродспоживслужба та підтверджує проведення вищезазначених процедур

Прикордонники пропускають біженців з домашніми тваринами без довідки про стан здоров'я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування. Всі ці процедури можна зробити в країні за місцем реєстрації. Якщо Польща є для вас і ваших вихованців країною-транзитом, і там, куди ви їдете, потрібне підтвердження тестування, його можна зробити в одній із ветклінік Польщі.

Еміграція з тваринами: як перевезти домашніх тварин до Німеччини

Для переїзду з собакою або кішкою до Німеччини знадобиться:

заздалегідь чипувати тварину

мати при собі ветпаспорт європейського зразка з інформацією про вакцинацію та чипування

вакцинувати тварину від сказу не раніше дати чипування

також краще мати при собі довідку про стан здоров'я та результати тестування рівня антитіл проти сказу, проведеного методом титрування.

Після приїзду в країну потрібно звернутися до ветклініки (Veterinärbehörde) міста, де ви знаходитесь, і зареєструвати там тварину. Ветеринар огляне вашого вихованця та призначить необхідні процедури.

Переїзд із домашніми тваринами до Франції

Для ввезення собак та котів з України до Франції необхідно:

чипувати тварину

вакцинувати від сказу та витримати 21-денний карантин після дати вакцинації

зробити тест на рівень антитіл проти сказу не менш як за 3 місяці до поїздки до Франції

у тварини має бути ветпаспорт європейського зразка

а також потрібно мати при собі оригінал довідки про стан здоров'я вихованця

Влада Франції зазначає, що у зв'язку з воєнними діями в Україні біженцям дозволяють ввозити домашніх тварин без дотримання всіх правил. У цьому випадку необхідно після приїзду в країну зв'язатися з ветеринарним лікарем або Департаментом захисту населення департаменту призначення, який відповідає за моніторинг здоров'я цих тварин.

[ + – ] Візьміть із собою шлейку, якщо кіт привчений до прогулянок, тоді ваш вихованець зможе на якийсь час виходити з переноски Фото: Pexels

Еміграція з тваринами: як переїхати з домашніми вихованцями до Норвегії

Для біженців з України, які прибувають на територію Норвегії з домашніми тваринами, діють деякі винятки із загальних правил ввезення тварин. Влада країни бере на себе витрати на всі необхідні ветеринарні процедури. Однак спрощені правила ввезення тварин поширюються лише на біженців, які в'їжджають у країну вперше після початку війни. Якщо ви приїхали до Норвегії без тварини, а потім поїхали за нею в Україну та повернулися до Норвегії, на вас поширюватимуться загальні правила для ввезення тварин. Влада Норвегії в цьому випадку не буде покривати витрати на карантин, аналізи та вакцини для вашого вихованця.

Крім того, по можливості власників домашніх тварин просять завчасно повідомити Норвезьке управління безпеки харчових продуктів про ввезення собак та кішок у країну. Це дозволить прискорити проведення необхідних ветеринарних оглядів після перетину кордону.

Спрощені вимоги до ввезення тварин до Норвегії:

домашня тварина має бути чипована

у неї має бути ветпаспорт європейського зразка з інформацією про вакцинацію та чипування

тварина має бути вакцинована проти сказу

необхідно заздалегідь зробити аналіз крові на підтвердження ефективності вакцини проти сказу (титр антитіл до вірусу сказу). Якщо у вас немає довідки, тварині зроблять тест у ветклініці Норвегії та заберуть на карантин на 30 днів, після чого собаку чи кішку можуть залишити ще на три місяці в ізоляторі або відправити на домашній карантин за місцем проживання.

Еміграція з тваринами: як перевезти кота чи собаку до Великобританії

У Британії діють суворі правила для ввезення тварин з України. Біженці можуть привезти із собою собаку, кішку або тхора без необхідності її перебування в карантині, якщо:

домашня тварина чипована

тварина вакцинована від сказу, їй зробили аналіз крові через 30 днів після вакцинації, підтвердили наявність імунітету до сказу, і з часу проведення аналізу крові до ввезення до Великобританії минуло 3 місяці.

собака або кішка має британський ветеринарний сертифікат

тварині була проведена дегельмінтизація (тільки для собак) не раніше ніж за 120 годин (5 днів) і не пізніше ніж за 24 години (одні доби) до поїздки до Британії

Якщо у вас немає британського ветеринарного сертифіката для вашої домашньої тварини, але є ветеринарний паспорт ЄС — наприклад, ви чипували вихованця в одній із європейських країн, вам варто заздалегідь звернутися за консультацією до Служби забезпечення здоров'я тварин та рослин.

[ + – ] Для переїзду за кордон із домашніми тваринами існують загальні правила: їх потрібно вивчити заздалегідь Фото: Pexels

Якщо у вас немає жодного з вищезгаданих документів, вам знадобиться дозвіл на ввезення тварини до Великобританії. На практиці його оформляють прямо на кордоні і вашого вихованця забирають на карантин у притулок, де його оглядає ветеринар, робить усі необхідні процедури та визначає тривалість карантину. Тварина може знаходитись у притулку від одного до чотирьох місяців. Також можливий варіант домашньої ізоляції.

Деякі біженці кажуть, що те, як правила Великобританії написані на папері, і як вони працюють на практиці — небо і земля. Служби, які займаються тваринами працюють дуже повільно. Ви можете місяцями чекати дозволу на ввезення домашньої тварини і так його і не отримати. Найкращий варіант у цьому випадку, який рекомендують місцеві волонтери, якщо ви хочете максимально скоротити час перебування вашого вихованця на карантині — оформляти всі документи в ЄС. Це можливо, якщо ви потрапили в одну з країн ЄС у період, коли діяла спрощена процедура для ввезення тварин і вашу домашню тварину чипували за місцем перебування в Польщі, Румунії, Словаччині чи Угорщині.

[ + – ] Кішкам зазвичай важко даються довгі поїздки. Щоб перевезти кота без стресу, варто заздалегідь порадитись із ветеринарним лікарем про заспокійливі Фото: Pexels

Без стресу. Як організувати переїзд із котом

Крім підготовки пакета документів, важливо подбати про комфорт вихованця. Перевозити котів можна лише у спеціальних переносках. Краще вибирайте переноску з міцним корпусом, в яких вихованцю буде достатньо місця.

Кішкам зазвичай важко даються довгі поїздки. Щоб перевезти кота без стресу, варто заздалегідь порадитися з ветеринарним лікарем про заспокійливі для вихованця.

Обов'язково потрібно взяти пелюшки, які стелять у переноску, щоб вихованець міг справляти потребу, корм — краще який-небудь паштет і достатню кількість води. Запасайтеся їжею та водою на кілька днів. Швидше за все через стрес вихованець не захоче їсти. Але ви можете запропонувати йому трохи паштету, намазавши його на палець. Також візьміть із собою шприц, щоб потроху поїти кота під час поїздки. Через стрес коти можуть відмовитися і від води. Покладіть у переноску улюблену іграшку вашого вихованця.

Також не забудьте аптечку з медикаментами, які приймає ваш вихованець, засіб від бліх, а також вату, бинт, хлоргексидин, левомеколь, засіб для зняття болю.

Візьміть із собою шлейку, якщо кіт привчений до прогулянок, тоді вихованець зможе на якийсь час виходити з переноски.

Пам'ятайте, що тварина під час переїзду може тривалий час не їсти, не пити, не ходити в туалет. Не треба через це переживати. Коли ви приїдете в місце призначення, кіт поступово прийде до тями.

[ + – ] Переїжджаючи на нове місце проживання потрібно подумати і про те, як перевезти кота без стресу. Фото: Pexels

Як підготувати собаку до переїзду

Собаки так само, як і люди, відчувають стрес через переїзд. Тому якщо є можливість, слід їх заздалегідь підготувати до цього дня. Якщо ви подорожуєте машиною — за кілька днів до наміченої дати покладіть на заднє сидіння кілька коробок, посадіть поряд собаку і трохи покатайтеся, щоб тварина звикла до нових відчуттів.

У день переїзду краще скоротити кількість їжі для собаки, щоб вихованець менше нервував і просився до туалету. Якщо собака відчуває сильний стрес через майбутню поїздку, порадьтеся з ветеринаром про заспокійливі з накопичувальним ефектом.

Візьміть із собою в поїздку корм, воду, шприц, щоб поїти собаку, якщо вона відмовляється пити через стрес, улюблену підстилку вашого пса, а також необхідні медикаменти.

Не забудьте шлейку, щоб виводити вихованця на прогулянку.

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