Солист Imagine Dragons разводится с супругой после 11 лет брака

Супруги воспитывают четырех общих детей.

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35-летний американский музыкант и солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс расстается с супругой после 11 лет брака. Об этом фронтмен культовой группы сообщил в своем Twitter.

"Я с грустью сообщаю, что после многих прекрасных лет совместной жизни мы с Эйжей расстались. Быть отличными родителями для наших детей – наш главный приоритет. Спасибо, что всегда поддерживали нас любовью и заботой на протяжении всех этих лет", — признался музыкант.

[ + – ] Солист Imagine Dragons расстается с супругой после 11 лет брака

Отметим, что ранее Дэн Рейнольдс и 42-летняя певица Эйжа Волкман уже сообщали о своем разводе в 2018 году. Однако через некоторое время они заявили, что кризис в отношениях преодолен и пара снова вместе. Это послужило поводом для фанатов звездной пары сейчас думать, что они снова через некоторое время примирятся.

[ + – ] Дэн Рейнольдс с дочерью

Солист Imagine Dragons и фронтвумен инди-рок-группы Нико Вега были женаты с 2011. Звездные супруги воспитывают четырех общих детей — 10-летнюю Эрров Иву, 5-летних близнецов Гия Джеймса и Коко Ре и 2-летнего Валентина.

Напомним, Дэн Рейнольдс вышел на сцену в Праге с флагом Украины.

Также Фокус писал о речи и песне Дэна Рейнольдса, посвященных Украине.