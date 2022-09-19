Подружжя виховує чотирьох спільних дітей.

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35-річний американський музикант та соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс розлучається з дружиною після 11 років шлюбу. Про це фронтмен культового гурту повідомив у своєму Twitter.

"Я із сумом повідомляю, що після багатьох прекрасних років спільного життя ми з Ейжею розлучилися. Бути чудовими батьками для наших дітей – наш головний пріоритет. Дякую, що завжди підтримували нас любов'ю та турботою протягом усіх цих років", — зізнався музикант.

[ + – ] Соліст Imagine Dragons розлучається з дружиною після 11 років шлюбу

Зазначимо, що раніше Ден Рейнольдс та 42-річна співачка Ейжа Волкман уже повідомляли про своє розлучення у 2018. Проте через деякий час заявили, що криза у стосунках подолана і вони знову разом. Це стало приводом для фанатів зіркової пари зараз думати, що вони знову через певний час примиряться.

[ + – ] Ден Рейнольдс з донькою

Соліст Imagine Dragons та фронтвумен інді-рок-гурту Ніко Вега були одружені з 2011 року. Зіркове подружжя виховує чотирьох спільних дітей — 10-річну Ерров Іву, 5-річних близнят Ґія Джеймса та Коко Ре та 2-річного Валентина.

Нагадаємо, Ден Рейнольдс вийшов на сцену у Празі з прапором України.

Також Фокус писав про промову та пісню Дена Рейнольдса, присвячені Україні.