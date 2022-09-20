20 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня лучше не делать

Сегодня верующие молятся родителям Девы Марии, а древние поверья предостерегают не проявлять слишком бурные эмоции

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Что случилось в этот день?

20 сентября православная церковь отмечает Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Верующие молятся святым Анне и Иоакиму — родителям Девы Марии.

Также вспоминают преподобного Луку.

В мире 20 сентября отмечают День отца и День любви к домашним животным.

Профессиональный праздник у работников леса.

Что нельзя делать 20 сентября?

► свататься

► жениться

► ссориться, оскорблять других

► употреблять алкоголь

► работать

Народные поверья и приметы:

► на Луки лучше не заносить обувь в дом, считалось, что это может принести беду

► именно в этот день собирали урожай лука и употребляли его в пищу

► вороны каркают — к проливному дождю

► елочные шишки растут низко к земле — к холодному окончанию зимы

► много шелухи на луковице — к холодной зиме

День ангела празднуют:

Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Николай, Петр, Савва

Кто родился 20 сентября?

1934 — Софи Лорен, итальянская киноактриса и певица, обладательница "Оскара", пяти премий "Золотой глобус"

1948 — Джордж Мартин, американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер

А также в этот день:

1792 — во Франции разрешены разводы