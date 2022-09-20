20 сентября 2022 года: чем интересен этот день и что сегодня лучше не делать
Сегодня верующие молятся родителям Девы Марии, а древние поверья предостерегают не проявлять слишком бурные эмоции
Что случилось в этот день?
20 сентября православная церковь отмечает Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Верующие молятся святым Анне и Иоакиму — родителям Девы Марии.
Также вспоминают преподобного Луку.
В мире 20 сентября отмечают День отца и День любви к домашним животным.
Профессиональный праздник у работников леса.
Что нельзя делать 20 сентября?
► свататься
► жениться
► ссориться, оскорблять других
► употреблять алкоголь
► работать
Народные поверья и приметы:
► на Луки лучше не заносить обувь в дом, считалось, что это может принести беду
► именно в этот день собирали урожай лука и употребляли его в пищу
► вороны каркают — к проливному дождю
► елочные шишки растут низко к земле — к холодному окончанию зимы
► много шелухи на луковице — к холодной зиме
День ангела празднуют:
Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Николай, Петр, Савва
Кто родился 20 сентября?
1934 — Софи Лорен, итальянская киноактриса и певица, обладательница "Оскара", пяти премий "Золотой глобус"
1948 — Джордж Мартин, американский писатель-фантаст, сценарист и продюсер
А также в этот день:
1792 — во Франции разрешены разводы